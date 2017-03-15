Массовый развод на деньги в Минске: «Ваш внук сбил человека, готовьте доллары» 9 15.03.2017, 8:37

5,982

Доверчивые бабушки отдают все сбережения, чтобы спасти родных.

- К моей бабушке в Минске позвонили в дверь. Вошли, сказали, что я сбил человека. Кто-то моим голосом по телефону попросил деньги. Бабушка отдала все, что копила всю жизнь, - написал на своей странице в Фейсбуке известный писатель Александр Филипенко. Молодой человек родился в Минске, но переехал работать в Россию, где сейчас и живет.

Сумма, которую отдала незнакомцам пожилая женщина, очень большая.

- Этого достаточно, чтобы купить новый автомобиль. Заявление в милицию мы уже подали, - говорит Александр. - Обещали, что злоумышленников найдут.

Как оказалось, случай мошенничества с бабушкой Александра Филипенко не единичный. За минувший понедельник жертвами подобного мошенничества стали семь человек! За деньгами аферисты приезжали прямо домой, пишет kp.by.

- 13 марта были зафиксированы случаи завладения деньгами мошенническим путем человеком, который представлялся сотрудником ГАИ или следователем. Незнакомец сообщал минчанам по телефону, что у их родственников возникли проблемы, которые можно разрешить за деньги, - рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома >B>Катерина Вершицкая. - Среди обманутых немало пенсионерок. Так, бабушке, проживающей по проспекту Независимости, позвонил некий следователь Олег из Санкт-Петербурга. Тот сообщил женщине о проблемах внука, которые сможет решить за деньги. Вскоре к пенсионерке приехал мужчина по имени Андрей. Ему женщина и отдала все свои сбережения - 10 тысяч долларов.

Одной из пенсионерок мошенники рассказали, что ее внука сбила машина. И женщина отдала незнакомцам тысячу белорусских рублей.

Еще одной минчанке позвонили двое мужчин и сообщили, что ее брат попал в аварию в Санкт-Петербурге - наехал на пешехода. Мужчина, который представился старшим следователем, сказал, чтобы семья готовила 40 тысяч евро. Если он получит эти деньги, то ее брату ничего не угрожает. Видимо, для убедительности один из звонивших представился ее братом. Сегодня же утром женщина дозвонилась родственнику. Как оказалось, с ним все хорошо.

Мошенники попытались обмануть даже 8-летнего школьника! Мужчина позвонил ребенку, представился сотрудником милиции и рассказал выдуманную историю. Мол, отец ребенка избил мужчину, и теперь на его лечение нужны деньги. Вскоре у окна дома, где живет школьник, стоял парень.

- Ты мне скинь все, что у тебя есть дома, - сказал мужчина.

Школьник уже нашел золотые украшения, но, к счастью, домой вернулась мама. Злоумышленник скрылся.

«Не доверяйте незнакомцам. Сами позвоните своим родным!»

Сотрудники милиции предупреждают: мошенники говорят очень убедительно, и попасть на их уловку легко. При этом зачастую жертвами аферистов становятся пожилые люди и дети, которых легко обмануть.

ГУВД Минска дает несколько советов, которые стоит помнить каждому:

- Не доверяйте тем, кто представляется милиционером, следователем и требует от вас денег.

- Будьте бдительны, если вам позвонил человек с незнакомого номера и представился вашим родственником. Позвоните своим родным сами и уточните, все ли с ними в порядке. Не паникуйте, если вы не можете сразу к ним дозвониться. Дождитесь их звонка.

- Предупредите пожилых родителей и детей об опасности. Объясните им, что доверять незнакомым людям и вступать с ними в диалог, нельзя. Тем более если они просят денег.

- Если вас шантажируют, требуют денег - звоните в милицию.

Сейчас минская милиция ищет мошенников. Если вы сами стали их жертвой, звоните в службу «102».