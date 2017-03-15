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Полина Шарендо-Панасюк: Всем составом МВД бросились искать «изюм»

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  • 15.03.2017, 8:44
ПОЛИНА ШАРЕНДО-ПАНАСЮК

Одну из лидеров акций против декрета №3 «о тунеядстве» в Бресте Полину Шарендо-Панасюк наказали штрафом.

Судья суда Ленинского района города Олег Миронюк, наказал активистку «Европейской Беларуси» согласно сразу двух статей Кодекса об административных правонарушениях, передает «Радыё Рацыя».

«Статья - неповиновение, и стандартная для последних дней статья - участие в несанкционированных массовых мероприятиях. 25 - за мероприятия, и 5 - за неповиновение, так они оценили своих обиженных сотрудников. Безусловно это связано с высказыванием Лукашенко, что давайте выковыривать изюм из булок, поэтому всем личным составом МВД бросилась выковыривать», - сказала активистка.

Ее задержали в семь утра на остановке общественного транспорта у дома, где она проживает вместе с мужем и детьми, сразу тремя сотрудниками милиции в штатском. На попытку позвонить мужу, те начали препятствовать ей и заламывать руки. В отделении Ленинского РОВД Бреста до суда ее держали почти 12 часов.


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