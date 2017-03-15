закрыть
15 марта 2017, среда, 10:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске появилось граффити с Мясниковичем «Это я ввел дорожный налог»

3
  • 15.03.2017, 9:23
Фото: Signal project

15 марта в центре Минска появилась наклейка с изображением бывшего премьер-министра Беларуси Михаилом Мясниковичем.

Рядом с портретом в полный рост пояснение: «Это я ввел дорожный налог. А топливный акциз теперь идет куда-то в бюджет».

Здание, на стене которого изображен Мясникович, находится на улице Дружной. Наклейку уже заметили — и активно фотографируются на ее фоне, пишет tut.by.

Фото: Signal project

Напомним, 5 марта аппликация с надписью «Это я автор налога на безработных» и изображением Марианны Щеткиной, ныне члена «совета республики», а раньше министра труда и социальной защиты, появилась на заборе в центре Минске. Наклейка долго не продержалась: ее оперативно закрасили коммунальные службы. На следующий день на месте граффити появилась надпись «Ну вы же сами все понимаете», но и ее очень быстро ликвидировали.

12 марта в Мозыре появились граффити с изображениями Марианны Щеткиной и Михаила Мясниковича и надписями «Это я автор налога на безработных», «Это я повысил коммуналку, а зарплаты нет».


Мнение

Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова
Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные