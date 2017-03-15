В Минске появилось граффити с Мясниковичем «Это я ввел дорожный налог» 3 15.03.2017, 9:23

Фото: Signal project

15 марта в центре Минска появилась наклейка с изображением бывшего премьер-министра Беларуси Михаилом Мясниковичем.

Рядом с портретом в полный рост пояснение: «Это я ввел дорожный налог. А топливный акциз теперь идет куда-то в бюджет».

Здание, на стене которого изображен Мясникович, находится на улице Дружной. Наклейку уже заметили — и активно фотографируются на ее фоне, пишет tut.by.

Фото: Signal project

Напомним, 5 марта аппликация с надписью «Это я автор налога на безработных» и изображением Марианны Щеткиной, ныне члена «совета республики», а раньше министра труда и социальной защиты, появилась на заборе в центре Минске. Наклейка долго не продержалась: ее оперативно закрасили коммунальные службы. На следующий день на месте граффити появилась надпись «Ну вы же сами все понимаете», но и ее очень быстро ликвидировали.

12 марта в Мозыре появились граффити с изображениями Марианны Щеткиной и Михаила Мясниковича и надписями «Это я автор налога на безработных», «Это я повысил коммуналку, а зарплаты нет».