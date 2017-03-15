Принципы работы таксиста, который взял $30 за 15 км 17 Влад Шведович, Наша Ніва

15.03.2017, 9:41

Александр Стаховский

Таксист-предприниматель Александр Стаховский из Минска пояснил, что происходит с таксистами.

Сначала несколько слов про общую ситуацию на минском рынке такси. Пассажиры звонят в диспетчерские службы (или оставляют заказ через интернет), а те переадресуют вызовы таксистам за определенную плату. Водители в таком случае обязуются везти людей по тарифам службы. Например, в бюджетном такси «Алмаз» или «107» километр дороги стоит по 55 копеек. А для пассажиров «Убера» стартовый тариф еще меньше, 37 копеек за километр.

Многих таксистов, которые привыкли к «сытым» годам, такая ситуация возмущает. Поэтому они выставляют тарифы и работают «от борта». Понятно, что желающих переплачивать в разы немного. Поэтому приходится идти на различные уловки. Некоторые истории заканчиваются скандалами, как в ситуации с пассажиркой Александрой Рогач.

На рингтоне у Стаховского стоит мелодия из фильма «Бумер», на тонинге вместо гудков шутливая аудиозарисовка: «Вы позвонили очень деловому человеку». Но, по словам самого Александра Стаховского, ипэшника и председателя профсоюза таксистов, сегодняшние его дела особенно удачными не назовешь.

Мы встречаемся с ним возле торгового центра «Корона-Замок»: Александр стоит рядом со своими коллегами, также таксистами-ипэшниками. Он приехал на место после 10 часов утра. Мы разговариваем в 16 часов.

«Пока что я не заработал ни копейки», — признается Стаховский.

Стаховский стоит на своем «Рено Логан» возле «Короны-Замок» от момента открытия центра. Вообще, таксует Александр около 4 лет. Раньше был водителем маршрутки, также «работал в других сферах». А по образованию он — врач-ветеринар.

«Но я нашел себя в пассажироперевозках, мне нравится. Каждый день новые люди, разговоры, беседы», — говорит Александр.

Стаховский, как и его коллеги, берут клиентов чисто «с борта». От услуг диспетчеров отказались — говорят, очень невыгодно.

Таксисты сетуют, что диспетчерские службы берут за свои услуги в четыре раза больше, чем в 2012 году, а тарифы оставили такими же, как раньше.

«Почему диспетчерская служба диктует тарифы, при этом не несет никаких затрат? — возмущается один из таксистов («меня зовут Артур, в нашем мире — Артик», — представляется он). — Техническое состояние машины, заправка, техосмотр — они не имеют к этому отношения. Такого нет больше нигде в мире! Я как водитель плачу за все плюс несу ответственность перед пассажиром и плачу еще за страховку пассажира».

«Раньше мы работали с диспетчерами. Но люди проезжают 200 тысяч километров, машины приходят в непригодное состояние. И народ или идет на арендное авто, или уходит из такси. Ведь нужно же не только зарабатывать на жизнь, а откладывать деньги на следующую машину! — объясняет Стаховский. — Но слишком низкие тарифы для этого. Я не знаю ни одного таксиста, который заработал себе на квартиру, например».

«Водители начинают перерабатывать, ездить по 16-18 часов, чтобы компенсировать заработок, маленький из-за низких тарифов. Ведь если сидеть за рулем по 8 часов в день, то за месяц заработаешь 1,5 тысячи, а отдать нужно будет 1,8», — убеждают они.

После отказа от диспетчеров «бортовики» якобы стали зарабатывать немного больше.

Если отбросить все расходы на авто, топливо и налоги, то у него выходит «чистыми» около 500 рублей в месяц, утверждает Стаховский. Ему на эти деньги нужно кормить троих детей и жену, которая в декрете.

Но почему не пойти на другую работу?

«А на какую? Куда? — пожимают плечами Стаховский с коллегами. — Некуда, а работать надо. Мы же не хотим быть тунеядцами».

А Убер? Почему не пойти туда?

«Убер работает по сути вне закона. Почему вообще иностранной компании дают зеленый свет? А из нашего белорусского таксиста выжимают последнее? Это неправильно. Пусть тогда развивают хотя бы белорусские аналоги Убера, они же существуют.

Да и ездить там [водителем Убера — Ред.] за 37 копеек за километр? Это ниже себестоимости дороги, — доказывает Стаховский. — Себестоимость километра — рубль на моем «Рено Логан». А если машина дороже, то, соответственно, и себестоимость выше».

В общем, говорят «бортовики», во всей стране должен быть введен единый минимальный тариф для таксистов. Минимум — рубль за километр, а лучше, чтобы километр стоил как литр топлива. «Идеальный тариф — доллар за километр», — добавляет один из «бортовиков».

Их ориентир — ценообразование в Советском союзе. Таксисты передают друг другу счастливые воспоминания о 1970-х, когда определенное время километр проезда на такси стоил столько же, сколько и литр бензина.

Правда, ситуация в мире сейчас другая. В соседнем Вильнюсе бюджетная служба 1424 берет за километр 0,49 евроцента (ровно 1 рубль на наши). Но литр бензина стоит 1,2 евро (2,43 рубля)!

Короче, в Минске и в Вильнюсе пропорция километр/бензин полностью совпадает. И в Литве водители более-менее довольны тарифами.

Тарифы у каждого белорусского водителя-«бортовика» свои. Стандартного тарифа нет. Цены, которые указаны на бумагах в салоне, мягко говоря, ужасные для обычного белоруса. У Стаховского, например, предлагается ехать за 5,50 рублей за километр.

Тарифы в машине Стаховского

Фото из Фейсбука Александры Рогач — той самой возмущенной клиентки

Его коллега за поездку меньше 5 километров просит 14 рублей.

Тарифы у коллеги Стаховского, также таксиста-«бортовика»

Основная идея такая — клиент читает бумажку с ценами и либо соглашается ехать, либо нет. Если внимательности не хватило, после приезда на место назначения начинаются «торги». У каждого водителя под тарифами дописано: цены могут быть уменьшены. Как говорят сами таксисты, если пассажир не начинает хамить и оскорблять их, то, чаще всего, получается решить, какая сумма устроит обоих.

Есть тариф по договоренности: когда стороны обсуждают стоимость поездки заранее, и сумма сразу выставляется на счетчике.

Что касается истории с Александрой Рогач, то Стаховский собирается отдать той деньги.

«Я ей верну 63 рубля 55 копеек. Но не за поездку, а за пиар и рекламу. Когда я возил старушек бесплатно — и такое бывало! — то не было резонанса. Но газеты об этом не писали. Поэтому вот таким низким поступком привлекли внимание к проблеме пассажироперевозок», — объясняет Александр.

Но после возврата денег Стаховский планирует их отсудить. Причем раздумывает, не подать ли иск на большую сумму.

«Пострадали мои честь и достоинство, деловая репутация предпринимателя. Люди сейчас смотрят на таксистов, которые работают «от борта», и видят в них мошенников. На самом деле мы не мошенники, можно проверить это в Министерстве экономики и Антимонопольном комитете! С моей стороны в этой истории все было по закону. У моей машины уже проверили все документы — претензий ко мне нет, — говорит Стаховский. — Я же даю человеку возможность ознакомиться с тарифами, не скрываю же их. И шрифт там не такой маленький».

По словам Александра, он никогда не был против уменьшения суммы.

«Иногда и сам предлагал клиенту, мол, давайте скину, заплатите меньше, чем на счетчике. Короче, все зависит от того, как сложится диалог между пассажиром и водителем.

Но если человек сразу идет на конфликт, кричит, что мы мошенники, то что делать в таком случае? А незнание закона не освобождает клиента от ответственности, — объясняет свою позицию Стаховский. — Если я иду в магазин и вместо сыра покупаю «сырный продукт», то кто виноват, что я сам не посмотрел?».

Что касается истории с Александрой Рогач, то по словам Стаховского, она не спрашивала, сколько будет стоить поездка. Она посмотрели тарифы и согласилась. Виновата сама — так считают и другие «бортовики».

При этом, Стаховский признает, что своим поведением подставил других таксистов. Но, уверяет он, таким образом планировалось привлечь внимание к проблемам такси и в целом индустрии пассажироперевозок. Сейчас он берет за поездки не по своим тарифам, указанным в салоне, а немного меньше.

«Я попросил прощения у остальных таксистов… Но я просто пошел ва-банк. Ведь ранее звучали предложения от таксистов заблокировать, например, МКАД. Что, это было бы лучше? — спрашивает Александр. — И я признаю, что мой поступок — поставить тариф 5,5 рублей за километр — был низконравственным и циничным. Сегодня таких зарплат у людей нет. Но акция была направлена на привлечение внимания. И закон я не нарушил».

Но, несмотря на все эти «высокие цели» и привлечение внимания к проблемам, не стыдно ли ему за эту историю с Александрой Рогач?

«Стыдно, да», — признается Стаховский.

Влад Шведович, Наша Ніва