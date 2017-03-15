Дмитрий Дрозд презентовал «Бунт Ботаников» 15.03.2017, 10:04

Дмитрий Дрозд

Фото: svaboda.org

14 марта в Минске состоялась презентация книги историка, архивиста Дмитрия Дрозда «Бунт Ботаников».

На презентацию пришли бывшие политзаключенные, которые после событий Площади-2010 также попали за решетку - Ирина Халип, Алесь Михалевич, Сергей Казаков, Александр Киркевич, а также соратники из «Европейской Беларуси», коллеги-архивисты, друзья детства.

Открыл мероприятие 13-летний солист группы «Без секундной стрелки» Мстислав Терешков. Он исполнил «Соло белорусское - давайте споем» по мотивам известного хита Тото Кутуньо, сыграл на флейте популярные мелодии, передает «Радыё Свабода».

Новая книга Дмитрия Дрозда - шестая по счету. Это дневник, бывший политзаключенный вел его с первого дня задержания, во время следствия, судебного процесса, заключения в Бобруйской колонии и до самого освобождения.

«Это не мемуары, это своеобразный рукописный «онлайн» тех событий. Книга эта «многоуровневая»: кроме хроники, воспоминаний, здесь много документов, фотографий, протоколов. «Ботаник» - это «очкарик», заучка, отличник. Но для меня «ботаник» - это прежде всего человек творческий, интеллигентный. Поэтому я в названии это слово пишу с большой буквы».

Всем своим друзьям, коллегам Дмитрий лично подарил книгу и дал слово.

Ольга Гулецкая, редактор книги, сказала, что очень рада видеть ее героев:

«Пока есть у нас такие «ботаники», такая талантливая молодежь - жыве Беларусь!».

«С Сергеем Казаковым можно не только ходить в разведку, но и сидеть в тюрьме», - так представил Дмитрий одного из героев книги.

«В Бобруйской колонии, в карантине мы с Сергеем получили контрабанду — мороженое «пломбир». Это было самое вкусное мороженое в моей жизни...» - вспоминает Дмитрий Дрозд.

Алесь Киркевич, который также отсидел за Площадь, говорит:

«Я очень рад, что среди нас был профессионал, историк и архивист, который мог с научной стороны все записать. Будет кому в свое время копаться в архивах Шуневича».

Кандидат в президенты Алесь Михалевич заметил:

«Есть люди, которые все описывают. От меня, человека, который так и не написал книгу, потому что не хотел вспоминать неприятное, тяжелое - большая благодарность Дмитрию за эту книгу».

Журналистка Ирина Халип, также бывший политзаключенный, говорит:

«Если после отсидки я впервые увидела Дрозда, я про себя и подумала: «Какой ботаник, интеллигент. И он мог громить Дом правительства?» Когда я перебираю в памяти всех, кто отсидел за события 2010 года — Андрея Санникова, Владимира Некляева, Наталью Радину, Дмитрия Дрозда, Сергея Казакова и многих других, я убеждена - мы бы страну потянули элементарно. Я бы назвала это бунтом профессионалов, квалифицированного меньшинства! Мы сыграли свою роль. Когда встречаемся мы, «декабристы», вспоминаем «американку». На мой взгляд, такие книги должны существовать, и их должно быть много. Такую книгу должен был написать каждый, кто отсидел. Чтобы упростить работу архивистам следующих поколений».

Историк-архивист Ольга Бобкова назвала Дмитрия Дрозда человеком-институтом, светлой головой. Вспомнила народную мудрость: «Память человеческая очень коротка, если бы письмом поддержана не была». Поэтому, говорит она, очень важно все записать.

Дмитрий Дрозд пообещал, что идей и наработок у него уйма, поэтому презентаций будет еще много.