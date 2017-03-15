Базовая арендная величина с 1 апреля увеличится до Br15,2 13 15.03.2017, 10:45

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Сейчас базовая арендная величина составляет Br13,6.

Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится до Br15,2. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 марта 2017 года №182, сообщили БелТА в пресс-службе правительства.

Сейчас базовая арендная величина составляет Br13,6. Документ принят в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 указа от 29 марта 2012 года №150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом" и вступает в силу с 1 апреля 2017 года.

Постановление Совета Министров от 17 марта 2016 года №208 "Об установлении размера базовой арендной величины" признается утратившим силу.

Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в государственной собственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.