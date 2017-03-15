В Нидерландах проходят выборы в парламент1
- 15.03.2017, 10:47
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Основная борьба разворачивается между праволибералами и ультрaправыми.
В Нидерландах проходят выборы в парламент, к которым приковано пристальное внимание во всем мире. Голосование, как считают эксперты, станет проверкой националистических чувств граждан и покажет, укрепляется ли в стране популизм, передает bbc.com.
Основная борьба, как ожидается, развернется между партиями Герта Вилдерса и Марка Рютте.
За 150 мест в парламенте бороться 28 партий, однако главная борьба развернется между двумя партиями. Основные претенденты на победу - праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" действующего премьер-министра страны Марка Рютте и крайне правая "Партия свободы" Герта Вилдерса, выступающая против иммиграции и ислама.
Рютте говорил, что выборы - это возможность для избирателей "победить дурной вид популизма". Вилдерс намерен вывести Нидерланды из состава Европейского союза, закрыть все мечети и запретить Коран.
Согласно данным опросов общественного мнения, на протяжении предвыборной кампании партия Вилдерса лидировала, но отрыв не был значительным.
Выборы в стране проходят на фоне дипломатического скандала между Нидерландами и Турцией.
Отношения между Анкарой и Амстердамом резко ухудшились после того как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.