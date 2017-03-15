Казахский блогер про Минск: Висят плакаты «Раскрути удачу в Шангри-Ла!» и «Развивай свиноводство!» 8 15.03.2017, 11:07

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В белорусской столице до сих пор много «совка».

Известный в Казахстане блогер и журналист Ержан Рашев приехал в Минск, чтобы сделать интервью с заместителем директора ПВТ Александром Мартинкевичем. Увиденным он поделился в своем Фейсбук, пишет gazetaby.com.

Предлагаем некоторые выдержки из его постов.

«Европейский город, хотя в нем все же очень много совка»

«Минск одновременно похож на Алмагуль, Берлин и восточноевропейский Лас-Вегас. Это, по большому счету, уже европейский город, хотя в нем все же очень много совка. В аэропорту висят совершенно чудные плакаты с рекламой. «Эта ночь будет незабываемой!» (реклама казино), «Раскрути удачу в Шангри-Ла!» (тоже реклама казино) и «Развивай свиноводство!». Даже не знаешь с ходу, что и выбрать».

«В дороге с таксистом разговоры о том, что Россия всех достала»

«Окраины смахивают на алматинские микры – как по внешнему виду, так и по уровню жизни, – и временами даже появляется ощущение, что ты дома. В дороге с таксистом разговоры о том, что Россия всех достала. «Не Белоруссия, а Беларусь!», «У нас маленькое, но гордое государство» и.т.д. Короче, все как у нас».

«Воздух тяжелый. Но это каким-то образом связано с режимом»