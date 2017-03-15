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«Нынешний режим рухнет, как КПСС»

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  • 15.03.2017, 11:08
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Владимир Шанцев
Фото: gazetanm.eu

В этом убежден могилевский оппозиционер Владимир Шанцев.

Суд Ленинского района Могилева приговорил к 15 сутам ареста лидера местного отделения ОГП Владимира Шанцева за организацию «прогулки нетунеядцев» 19 февраля.

Милиционеры привезли Шанцева к зданию суда в гражданской машине, через черный вход ввели в судебное помещение. Никто из журналистов и активистов на суд попасть не смог, сообщает «Радыё Свабода».

Они случайно увидели самого Шанцева уже после приговора.

Политик сообщил, что не считает себя виновным.

«Нынешний режим обязательно рухнет, как в свое время КПСС», - заявил Шанцев журналистам после приговора.

Судила Шанцева судья Ирина Ланчева. В канцелярии суда правозащитникам отказываются что-либо говорить по сути дела Шанцева и детали процесса. Материалы административного дела на него поступили в суд только вчера вечером.


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