«Нынешний режим рухнет, как КПСС»11
- 15.03.2017, 11:08
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В этом убежден могилевский оппозиционер Владимир Шанцев.
Суд Ленинского района Могилева приговорил к 15 сутам ареста лидера местного отделения ОГП Владимира Шанцева за организацию «прогулки нетунеядцев» 19 февраля.
Милиционеры привезли Шанцева к зданию суда в гражданской машине, через черный вход ввели в судебное помещение. Никто из журналистов и активистов на суд попасть не смог, сообщает «Радыё Свабода».
Они случайно увидели самого Шанцева уже после приговора.
Политик сообщил, что не считает себя виновным.
«Нынешний режим обязательно рухнет, как в свое время КПСС», - заявил Шанцев журналистам после приговора.
Судила Шанцева судья Ирина Ланчева. В канцелярии суда правозащитникам отказываются что-либо говорить по сути дела Шанцева и детали процесса. Материалы административного дела на него поступили в суд только вчера вечером.