В Москве задержан шеф-редактор одиозного «Регнума» 15 15.03.2017, 11:13

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Юрий Баранчик

Ночью 15 марта в Москве был задержан гражданин Беларуси, шеф-редактор одиозного агентства «Регнум» Юрий Баранчик.

В агентстве предполагают, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей.

Напомним, в начале декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, третий — минский корреспондент «Регнум», главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные шовинистические статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика.