В Twitter случайно отгадали название новой книги Джоан Роулинг 1 15.03.2017, 11:16

6,057

Джоан Роулинг

Фото: Brett D. Cove/Zumapress/Globallookpress.com

Название угадал один из читателей.

Британская писательница Джоан Роулинг, известная по серии книг о волшебнике Гарри Поттере, предложила своим подписчикам в Twitter угадать название своего нового произведения из цикла о детективе Страйке. В посте она указала количество букв и отметила, где в словах присутствуют две английские буквы h, пишет Lenta.ru.

Твит Роулинг набрал почти тысячу репостов. Подписчики предположили, что книга называется «Летальное чили» (Lethal Chili), «Могучий носорог» (Mighty Rhino), «Восемьдесят ботинок» (Eighty Shoes), «Пюре из чипсов» (Mashed Chips) и «Овца-беспредельщица» (Mayhem Sheep).

Спустя час после публикации твита Роулинг, один из подписчиков угадал, что очередной роман британской писательницы будет называться «Смертельный белый» (Lethal White).

Роулинг пообещала прислать ему экземпляр книги с автографом, как только она завершит новый роман. Она попросила победителя написать свой адрес.

Трилогия Роулинг о Корморане Страйке выходила с 2013 по 2015 год. Главный герой — военный в отставке, который работает частным детективом. После серии «Гарри Поттер» Роулинг публиковала книги для взрослых под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.