Bloomberg: Причастные к хакерским атакам на Yahoo находятся в России 1 15.03.2017, 11:38

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Источник сообщил Bloomberg, что власти США планируют предъявить обвинения в деле о хакерских атаках, направленных против Yahoo!

В Министерстве юстиции страны считают причастными к ним четверых человек. В ходе атак, о которых стало известно в прошлом году, были скомпрометированы аккаунты миллионов пользователей. В связи с этим делом будет произведен арест в Канаде, трое других фигурантов находятся в России, сообщил источник агентства, пишет «Коммерсант».

Ранее Bloomberg сообщало, что хакеры из России по-прежнему атакуют серверы в США. По данным агентства, они взламывают серверы «либеральных групп» для получения компромата и вымогательства денег. Среди атакованных организаций — Arabella Advisors (занимается консультацией либеральных активистов) и Центр прогресса США (призывал расследовать связи президента США Дональда Трампа с Россией).

До этого члены демократического меньшинства в Конгрессе США призвали к созданию независимой комиссии для расследования «вмешательства России в выборы в США». В качестве модели было предложено взять комиссию, расследовавшую теракты 11 сентября 2001 года.

А за три недели до ухода с поста президента США Барак Обама объявил о введении новых, беспрецедентно жестких санкций против России. За предполагаемую причастность Москвы к кибератакам на американские серверы в черный список были занесены шесть человек и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ.