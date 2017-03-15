Кто торгует белорусским футболом? 2 15.03.2017, 11:49

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Скандальное дело о договорных матчах в Беларуси приблизилось к логическому завершению.

Сколько веревочке ни виться — концы не всегда в воду. Иногда они выходят наружу и выводят на чистую воду тех, кто горазд ловить рыбу в мутном омуте. Скандальное дело о договорных матчах в белорусском футболе приблизилось к логическому завершению — то есть к суду, пишет «Прессбол».

В пятницу в правильном направлении сделан очередной шаг, не последний, но решительный, снявший некоторые вопросы, а главное — сорвавший маски с фигурантов, охочих до игры не только в футбол, но и на букмекерских ставках.

В Доме футбола прошло специальное заседание с участием представителей всех клубов всех лиг — высшей, первой и второй. Явка приглашенных, как гласили уведомления БФФ, была обязательной, что уже наводило на интересные мысли. Собрание прошло в закрытом режиме, продолжалось около двух часов, а главными спикерами на нем выступили сотрудники Следственного комитета — Александр Василюк и Евгений Попов.

По сведениям «ПБ», список нечестных игр не ограничивается упомянутыми пятью поединками. Так или иначе речь велась как минимум о девяти матчах. Более того, следователи повергли аудиторию в тяжелое безмолвие, когда дали понять: это лишь небольшая часть темных дел, которые происходили в белорусском футболе в последние годы.

Безусловно, список БФФ нуждается в комментариях, поскольку в нем фигурируют люди, фамилии которых в сообщениях о договорных матчах ранее не звучали. Обнародование имен вызвало неоднозначную реакцию — в частности, негодование тех, кто проходит по делу в качестве свидетелей. А в нем, сразу оговоримся, есть и такие.

«Ислочь»: плюс четыре фамилии

О самом нашумевшем эпизоде — поединке «Ислочи» и брестского «Динамо» (30.04.2016, 2:4) — речь почти не велась, точки над «i» в нем практически расставлены. Однако представительство клуба теперь не ограничивается прошлогодней шестеркой, о которой еще в августе на своей пресс-конференции эмоционально рассказывал Виталий Жуковский. Теперь в него добавились завершивший карьеру и тренирующий юношескую команду клуба Дмитрий Макар, защитники Юрий Рыжко и Александр Папуш, а также хавбек Иван Денисевич, зимой расставшийся с командой.

Руководство и тренерский штаб тему договорных матчей до решения суда комментировать отказываются наотрез.

Уже неделю не тренируется с командой Рыжко, он не принимал участия в субботнем спарринге с «Лучом». Комментировать появление своей фамилии в списке он (допустивший в том самом поединке с Брестом несколько грубейших ошибок) не стал. В последнем матче не играл и Макар, который, несмотря на завершение карьеры, участвовал почти во всех спаррингах. Он проходит по делу в качестве свидетеля — на вчерашней тренировке он передал в руки главному тренеру команды соответствующую бумагу из Следственного комитета. По заявлению Денисевича, аналогичный документ есть и у него. Можно судить и о таком же статусе Папуша, который поныне в обойме «Ислочи». Кроме того, отметим, что в списке отсутствует россиянин Будаков, летом вернувшийся на родину.

Опыт Кутузова: «знал, но не сказал»

«Не понимаю, почему должен оправдываться. Я не участвовал в договорных матчах, не брал денег, в этой ситуации мне ничего не понятно. Мне поступало несколько звонков с подобными предложениями, но я отказал», — сказал Макар корреспонденту «ПБ» и присоединился к тренировочной работе. Так почему же его и других свидетелей фамилия присутствует в обнародованном списке?

И здесь стоит поговорить вот о чем. Как не раз заявляли в БФФ, после суда дело о «договорняках» будет разобрано с точки зрения футбольных законов. За него примется дисциплинарный комитет, под санкции которого могут попасть в том числе те, кто избежит уголовной ответственности.

Заглядываем в дисциплинарный кодекс. Статья 99 («Организация договорных матчей») гласит, во-первых, что «влияние на результаты матча способом, не соответствующим целям и принципам спортивных мероприятий, в том числе договоренность о результатах матча, наказывается временной дисквалификацией на срок от 3 до 24 месяцев и штрафом в размере от 100 до 1000 базовых величин либо объявлением виновного лица нежелательным („persona non grata“) для целей деятельности Ассоциации».

Во-вторых, что «лица, препятствующие выявлению договорных матчей, в том числе несвоевременно представляющие в БФФ необходимую информацию, запрошенные видеозаписи матчей и документы, наказываются штрафом от 10 до 100 базовых величин». Кроме того, отмечено, что «лица, совершившие нарушения, но добровольно сообщившие АБФФ о попытке организации или об организации договорного матча, освобождаются от наказания».

Иными словами, вступает в силу принцип «знал, но не сказал». В футбольном мире наказание за подобное широко распространено. По нему, к примеру, в Италии дисквалифицировали на 3,5 года белоруса Виталия Кутузова , которого наряду с еще двумя десятками футболистов обвинили в том, что он знал о нечестном характере матча (речь об игре серии «В» «Бари» — «Салернитана» в 2009 году), но не сообщил куда следует. «Думаю, если бы в Беларуси велась такая борьба с договорными матчами, как в Италии, мы бы узнали много интересного», — говорил Кутузов в одном из интервью после дисквалификации еще три года назад. Как в воду глядел…

Продолжая разговор об «Ислочи», по нашей информации, речь велась не только об игре с брестским «Динамо». Под подозрение также попал поединок первого круга «Ислочь» — «Торпедо"-БелАЗ (10.06.2016, 1:1). В нем торпедовцы открыли счет в первом тайме, а в середине второго Алумона с передачи Тишкевича забил ответный мяч. Следствие установило: деньги за обеспечение нужного сценария игры (какого именно, и был ли он в итоге реализован, нам доподлинно неизвестно) предлагались В. Маковскому, Алумоне и Порываеву, а как минимум Макар якобы владел информацией о происходящем. Также прозвучала фамилия человека, который предлагал деньги, — это Вячеслав Замара. Знаковый персонаж всей этой эпопеи.

Юра и Слава: «замаранный» тандем

Все упомянутые прежде эпизоды датируются 2016 годом, однако дело о «договорняках» пустило корни и в позапрошлый сезон. Спустя некоторое время после первой волны информации, в которой шла речь о четырех нечестных играх, правоохранители рассказали, что есть и пятый матч — «кубковый поединок с участием «Гранита».

Мы выяснили, что здесь имеется в виду первая встреча 1/8 финала Кубка Беларуси-2015/16 БАТЭ — «Гранит» (20.11.2015, 5:0). Мошенники вышли на вратаря «Гранита» Илью Гаврилова — тот должен был пропустить три гола в первом тайме. Так в итоге и произошло — мячи в ворота гостей влетели на 14, 30 и 40-й минутах, а встреча завершилась со счетом 5:0. Это был последний матч Гаврилова за «Гранит» — в ответной игре (1:3) ворота защищал его сменщик Хомляк. И здесь называются имена тех, кто предположительно давал деньги. Это Вячеслав Замара и Юрий Сыроквашко. Фамилия второго, в отличие от первого, обнародована.

Юрий Сыроквашко (в центре)

Юрий Сыроквашко (в центре) был женат на певице Галине. Свидетелем со стороны жениха стал Владимир Маковский (слева), который впоследствии тоже оказался замешанным в организации договорных матчах. На момент свадьбы Юрию было 24 года, его супруге — 32. Союз выдался недолгим. Менее чем через год Шишкова и Сыроквашко развелись. Фото с сайта pressball.by

31-летний Сыроквашко и 28-летний Замара — бывшие футболисты. Оба от комментариев воздержались до решения суда. Впрочем, не секрет, что их миссия в схеме — посредническая. Это своего рода связующая нить между зарубежными заказчиками и нашими исполнителями, то есть представителями белорусских команд. И неудивительно, ведь в своих карьерах и один, и другой тесно пересекались со многими фигурантами расследования.

У Замары после «выпуска» в 2003-м из РГУОРа были четыре сезона в дубле минского «Динамо» — плечом к плечу с Тишкевичем. Первый круг в чемпионате-2008 он провел в «Барановичах» — с самим Сыроквашко. После на несколько лет перебрался в Польшу. По возвращении в Беларусь в 2012-м играл в СКВИЧе, а два последующих сезона — в «Сморгони». В обеих этих командах его одноклубником был Шуманов, а во второй — еще и Палазник с Журавлевым.

Сыроквашко в 2003-м в дубле БАТЭ пересекался с Александром Лебедевым. Затем он выступал в «Торпедо-Кадино» и шкловском «Спартаке», «Полоцке» и «Барановичах». В 2010-м в «Городее» играл с Владимиром Маковским и Порываевым. После снова был «Полоцк», за ним — «Химик» и «Клецк». В 2015-м Сыроквашко перешел в «Луч», где сошелся с Напорко, Шумановым и Журавлевым.

«Луч»: игроки пообещали исправиться

Перволиговый столичный «Луч» — один из трех уже наказанных БФФ клубов, с него снято 10 очков. Два эпизода манипуляции результатом, связанные с ФК, были известн еще летом. Это матчи «Луч» — «Гомельжелдортранс» (25.06.2016, 3:1) и «Ошмяны» — «Луч» (2.07.2016, 3:3). Решением федерации в первой игре минчанам засчитано техническое поражение, результат второй игры аннулирован.

По нашим данным, за сдачу первого поединка предлагалась сумма размером около 8 тысяч долларов. Условия таковы: «Луч» должен был проиграть и в первом тайме, и в матче в целом. Среди замешанных фигурируют фамилии Шуманова, Напорко, Журавлева, а также Медведева, который вышел на замену после перерыва, и Тарликовского, оставшегося в запасе. Однако «заказ» выполнен не был — первый тайм, как и весь матч, завершился со счетом 3:1.

Футболисты пообещали исправиться в следующей игре — с «Ошмянами». Применительно к ней еще летом всплыла фамилия украинца Ярослава Лемика. Это бывший баскетболист, он выступал в том числе за «Гродно-93», а на родине несколько лет назад попался как раз на организации «договорняков», за что был дисквалифицирован. По некоторой информации, в июле он был задержан сотрудниками белорусского МВД… Впрочем, вернемся к «договорнякам». Со второй попытки матч прошел по нужному сценарию и завершился со счетом 3:3. Именно после него произошло силовое задержание футболистов «Ошмян», в частности, получила резонанс история с избиением их игрока Сергея Булыненка (которого в итоге, кстати, в списке не оказалось). Но об «Ошмянах» ниже. Здесь же добавим, что в качестве подозрительного рассматривалась также игра «Химик» — «Луч» (23.04.2016, 2:0).

Карповский: смотрел сквозь пальцы

Со стороны «Луча» в «списке 24» присутствует и фамилия директора клуба Дмитрия Карповского, летом уверявшего, что находится «в полном шоке» от происходящего. Корреспондент «ПБ» связался с руководителем «лучников» — в итоге получилось исчерпывающее интервью:

— В процессе расследования уголовного дела отправлял в Следственный комитет запросы для предоставления в различные инстанции БФФ. Соответственно получал документы, согласно которым я не признавался ни подозреваемым, ни обвиняемым, ни пособником, ни подстрекателем. А по итогам расследования получил уведомление, где четко сказано об отсутствии в моих действиях состава преступления.

— Выходит, в представлении ваша фамилия появилась в ином качестве?

— Всю нашу команду допрашивали следователи, которые вели дело. Кого-то — в качестве подозреваемых, кого-то, в том числе и меня, — в качестве свидетелей.

— Вы знали, что встреча «Ошмяны» — «Луч» будет носить нечестный характер?

— Я оперировал некоторыми данными и фактами и тогда не знал, что состоится нечестный матч. К сожалению, неправильно распорядился этой информацией: следовало обо всем догадаться, сделать нужные выводы и предвидеть возможные последствия подозрительного поведения некоторых лиц по отношению к «Лучу». Другими словами, пойти во всевозможные инстанции — в милицию, в федерацию футбола за помощью.

Согласно представлению Следственного комитета, в июне некоторые люди из нашей команды взяли деньги, чтобы проиграть «Гомельжелдортрансу» первый тайм и весь матч в целом.

— Но вы же победили!

— Да. Правда, потом этот матч все равно был аннулирован по решению дисциплинарного комитета БФФ. Так как ставка не сыграла, теперь уже бывшим футболистам нашей команды, взявшим деньги, по договоренности с заказчиками необходимо было «отработать» и «искупить вину» в следующей игре — с «Ошмянами» по схожей схеме. Была зафиксирована ничья 3:3. Накануне матча на встречу со мной напросились люди, которые сейчас являются обвиняемыми по делу. Разговор шел издалека — как говорится, из-за печки. Начали с целей и задач клуба, спонсорских договоров и так далее. Продолжили — о существовании букмекерской биржи и тому подобное. Потом — ближе к делу: просили, чтобы давал команде определенные указания. Я, естественно, этого не сделал. Сказал, что мне все эти ставки и коэффициенты неинтересны — никогда этим не занимался. В итоге на тот разговор посмотрел сквозь пальцы.

— Почему?

— Не придал ему серьезного значения, да и был уверен в людях, защищавших цвета «Луча». До матча оставалось меньше суток, к тому же семейных проблем накопилось немало, поэтому было не до того. Плюс ко всему полагал, что мои слова о том, что мне эта тема неинтересна, были вполне конкретным посылом для тех, кто ее предлагал. Уже после новостей о задержаниях понял, что, наверное, мог поступить иначе, более жестко.

— Замешанных в деле представителей «Луча» вскоре из команды отправили…

— С бывшими сотрудниками клуба, чьи фамилии есть в представлении, и не только, расстались спустя некоторое время. Так, например, Медведеву и Тарликовскому обвинений не предъявляли. Они покинули наш состав сугубо по спортивным критериям. Первый — в межкруговой паузе, второй — уже после чемпионата. Остальные написали в клубе на мое имя докладные записки. На их основании мы отстранили людей от участия в матчах. Сами же они, наверное, решили, что до вердикта правосудия им не место в футболе, и написали заявления на увольнение.

Уже в декабре в федерации перед апелляционным комитетом, когда команду лишили очков, позицию клуба мы исчерпывающе представили. Тогда извинились в первую очередь перед болельщиками и общественностью, перед федерацией. А заодно предложили комплекс профилактических мероприятий — как для игроков, так и для сотрудников клуба. К сожалению, не помогло. Не отрицаю собственной моральной вины в случившемся. Считаю, из-за молодости и недостатка управленческого опыта тогда сделал неверные выводы и не смог осознать всей серьезности ситуации.

«Ошмяны»: пять подозреваемых

История «Ошмян» переплетается с темой «Луча», однако началась до их очной встречи. Первый эпизод с участием аутсайдера второго дивизиона относится к началу лета. Это матч «Барановичи» — «Ошмяны» (5.06.2016, 1:0). Замара и Сыроквашко вышли на игроков гостей Саковича, Палазника, Жбанкова, Гуделя и Желудка, предложив проиграть в первом тайме и в матче в целом. В награду, по сведениям «ПБ», они получили несколько тысяч долларов.

В этом эпизоде появляется и фамилия бывшего арбитра Станислава Савицкого, ныне работающего в любительском футболе. Он возглавляет клуб АЛФ «Запад-3», за который выступали В. Маковский и Сыроквашко. Несколько матчей за эту команду провел и Замара. Мы связались со Станиславом, и он разъяснил ситуацию: «Я прохожу по делу в качестве свидетеля, ко мне претензий со стороны правоохранительных органов нет. Почему моя фамилия оказалась в списке? Я не знаю. Какова моя роль? Просто имел неосторожность по телефону свести двух людей друг с другом, когда у меня попросили контакты».

В эпизоде с упомянутым поединком «Ошмяны» — «Луч» также фигурирует вратарь Желудок, якобы получивший от Лемика, Сыроквашко и Замары вознаграждение в размере 1,5 тысячи долларов. Подозрительным также назывался матч «Днепр» — «Ошмяны» (25.06.2016, 5:4). Вторая команда лиги дома к 16-й минуте вела со счетом 2:0, однако к перерыву проигрывала аутсайдеру 2:3. Во втором тайме могилевчане забили три мяча, после чего «Ошмяны» снова сократили отрыв. Можно представить, как «плясали» коэффициенты по ходу игры…

За комментариями относительно участия в расследовании игроков «Ошмян» мы обратились к Ивану Малине, который стоял у истоков становления команды и до прошлого сезона был одним из опекунов клуба на уровне местных властей:

— Заседание на прошлой неделе прошло вместе с представителями Следственного комитета. Меня там не было. Поэтому знаю лишь картину в целом. Все пять бывших игроков нашей команды, упомянутых в представлении, фигурировали в уголовном деле в качестве подозреваемых. Их мы отчислили в прошлом сезоне еще после первого круга. А Булыненок тогда ушел от нас сам. Правда, его фамилии в этом списке нет — пожалуй, ему при задержании в июле досталось от наших силовиков ни за что…

Крот: просто попросил в долг

Осталось пролить свет только на одну фамилию из списка. Сергей Крот нынче выступает за латвийский «Даугавпилс», а в 2015 году играл в первой лиге за «Сморгонь». Матч последнего тура «Сморгонь» — «Городея» (15.11.2015, 1:3) — последняя подозрительная игра из нашего списка. Крот тогда забил единственный мяч в составе «Сморгони», установив окончательный счет на последней минуте. Однако свою причастность к договорным матчам форвард отрицает: «У меня был телефонный разговор с одним из участников этого дела — просил его одолжить мне денег. Обвинений мне не предъявляли, лишь вызывали в Следственный комитет. Наша беседа со следователем длилась минут двадцать, и больше меня никуда не вызывали». Добавим, что за «Сморгонь» тогда выступал и Сергей Шуманов — именно он открыл счет в матче, поразив свои ворота на 36-й минуте.

10 тысяч за матч

Снежный ком «договорняков», о которых стало известно, увеличился чуть ли не вдвое. Остается только гадать: есть ли такие, о которых мы не знаем, и сколько их всего? В любом случае очевидно одно: щупальца этого спрута проникли в белорусский футбол и орудуют там не первый год.

Схема проста. Из-за границы приезжает на белом коне опытный ухарь, который с помощью местных посредников плетет паутину, вовлекая в игру на ставках десятки спортсменов. Интересы болельщиков, «фэйр плей», спортивная борьба? Как оказалось, эти понятия присутствуют далеко не у всех. Наш чемпионат — что элита, что низшие дивизионы — превратился в доходное место для иностранных криминальных дельцов и нечистых на руку местных искателей легкой наживы. Его игры даже имеют подпольный «прайс». Речь идет о серьезных суммах. «Купить» матч в Беларуси стоит в районе 10 тысяч долларов. Сколько стоить отмыться от всего этого — вопрос несколько иного порядка.