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Гостройнадзор за две недели не выяснил, что случилось на «Маяке Минска»

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  • 15.03.2017, 12:07
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Фото: tut.by

Госстройнадзор продолжает проверку «планового демонтажа плиты перекрытия», случившегося 27 февраля на строительстве жилого дома комплекса «Маяк Минска».

За две недели с момента инцидента на объекте проверяющие так и не установили, было ли это обрушение или демонтаж.

- Проверка продолжается. На время проверки работы на объекте приостановлены. Это все, что могу сказать на данный момент. — сообщил tut.by первый заместитель начальника Госстройнадзора по городу Минску Александр Шиленков.

Напомним, что после публикации фотографий очевидцев, представитель компании ИООО «Зомекс Инвестмент», которая ведет строительство, официально объяснил, что случившееся — не обрушение, а демонтаж, связанный с изменением проекта.

Что же это было на самом деле, проверяющие должны выяснить в ближайшее время. На вопрос, возможно ли дальнейшее безопасное строительство этого объкта, представитель Гостехнадзора ответил утвердительно: «Без сомнения, дальнейшее строительство объекта будет осуществляться в соответствии с проектом и технологией строительного производства, обеспечивающей безопасность производства работ».


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