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Белорусская теннисистка вышла во второй круг турнира в Китае

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  • 15.03.2017, 12:27
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Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла во второй круг турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $60 тыс.).

В первом круге основной сетки соревнований, куда белоруска пробилась из квалификации, она была сильнее итальянки Джессики Пьери - 6:1, 6:2, сообщает БелТА.

Следующей соперницей Веры Лапко станет теннисистка из Сербии Нина Стоянович.

Во втором круге турнира также сыграет Арина Соболенко, которая встретится с Кай-Чен Чань из Китайского Тайбэя.

В мужской части турнира Владимир Игнатик выиграл у японца Ясутаки Утиямы. В первом сете белорус вел 5:2, но соперник из-за травмы отказался продолжать матч. Следующим оппонентом Владимира Игнатика станет Максимилиан Мартерер из Германии.

Первый круг в Шэньчжэне не смог преодолеть Илья Ивашко, уступивший россиянину Евгению Донскому 6:3, 3:6, 6:7 (0:7).


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