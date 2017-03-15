В США переснимут первую часть «Матрицы» 3 15.03.2017, 12:37

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Компания Warner Bros. уже начала работу над ремейком боевика.

Кинокомпания Warner Bros. намерена переснять первую часть "Матрицы". Работа над ремейком фантастического боевика 1999 года уже начата, передает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что пока реализация проекта находится на ранней стадии. По предварительной информации издания, для съемок ремейка Warner Bros. планирует привлечь сценариста Зака Пенна, известного по фильмам "Мстители" и "Люди икс".

Издание, ссылаясь на источник, отмечает, что главную роль создатели намерены отдать актеру Майклу Б. Джордану, снявшемуся в "Хардболе" и "Этом неловком моменте".

В настоящее время неизвестно, намерена ли киностудия задействовать в проекте режиссеров оригинальной трилогии сестер Вачовски.