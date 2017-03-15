закрыть
15 марта 2017, среда, 14:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В США переснимут первую часть «Матрицы»

3
  • 15.03.2017, 12:37
  • 9,196

Компания Warner Bros. уже начала работу над ремейком боевика.

Кинокомпания Warner Bros. намерена переснять первую часть "Матрицы". Работа над ремейком фантастического боевика 1999 года уже начата, передает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что пока реализация проекта находится на ранней стадии. По предварительной информации издания, для съемок ремейка Warner Bros. планирует привлечь сценариста Зака Пенна, известного по фильмам "Мстители" и "Люди икс".

Издание, ссылаясь на источник, отмечает, что главную роль создатели намерены отдать актеру Майклу Б. Джордану, снявшемуся в "Хардболе" и "Этом неловком моменте".

В настоящее время неизвестно, намерена ли киностудия задействовать в проекте режиссеров оригинальной трилогии сестер Вачовски.


Мнение

Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова
Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой