Белорусские студенты требуют свободы 3 15.03.2017, 12:41

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Власти должны считаться с правами студентов.

Болонские ценности в нашей стране не спешат реализоваться, а все, что сделано в реформировании системы образования - постепенно превращается в анахронизм, пишет eurobelarus.info.

На днях в Минске прошла конференция, посвященная академическим ценностям и перспективам реформирования высшего образования в Беларуси. Эксперты в сфере образования, преподаватели, правозащитники, представители гражданского общества, активисты студенческого самоуправления, а также коллеги из Украины обсудили реализацию Дорожной карты, академические свободы, права студентов и другие актуальные вопросы.

Сейчас мы — страна-аутсайдер

Как отметила руководитель информационно-практического учреждения «Студенческая фабрика мысли» Кристина Мурашова, если у белорусских студентов и спрашивают их мнение, оно не учитывается при решении проблем.

Каким образом студенчество может донести свою мысль? Один из вариантов - через создание студенческих объединений. Но и с этим у Беларуси не все так просто. Юрист, директор Центра правовой трансформации Ольга Смолянка обратила внимание, что объединения создаются, прежде всего, чтобы культивировать ценности. Одно из требований Дорожной карты - реформирование высшего образования. Беларусь должна обеспечить условия для создания и регистрации объединений студентов и преподавателей. Государство до середины 2016 года должно принять законодательные меры в этом направлении и через год реализовать их.

«Если мы посмотрим планы законопроектной деятельности на 2017 год, к сожалению, ничего о свободе ассоциаций там нет», - рассказала Ольга Смолянка.

По ее словам, сейчас в Беларуси действует очень плохое законодательство об общественных объединениях. Еще в 1990-х годах в этом плане наша страна была достаточно прогрессивной, но сейчас мы - страна-аутсайдер.

«В Беларуси существует уголовная ответственность за деятельность незарегистрированной организации. Мы - единственная страна в Европе, даже в Туркменистане за это только административная ответственность», - подчеркивает юрист.

Сейчас у нас действует 2700 зарегистрированных организаций, в то время как в близкой по численности населения Чехии - более 40 000.

Между тем, зарегистрировать общественное объединение не так уж и легко. «За 20 лет я так и не научилась готовить документы для регистрации общественных объединений, очень много из них получают отказы. Наше законодательство позволяет отказать в регистрации любому общественному объединению, как бы хорошо не были подготовлены бумаги », - рассказал юрист.

Ольга Смолянка добавляет, что с 2001 г. суд ни разу не встал на сторону заявителя, решения всегда выносятся в пользу органа регистрирующего. Правозащитник привела пример, когда для регистрации объединений несколько раз переписывали устав БРСМ.

«Мы говорим об академических свободах, в то время для того, чтобы создать студенческую организацию нужно письмо поддержки от вузов», - добавила выступающая.

Украинский опыт

Украина присоединилась к Болонскому процессу еще в 2005 году. По словам украинского философа, культуролога и эксперта в сфере университетского образования Сергея Курбатова, Украина столкнулась с противоречивостью между централизованной системой управления высшим образованием и академической свободой и формированием гражданского общества в академической среде. Вторая проблема - имплементация Болонского процесса у наших соседей связана с подменой терминологии, когда красивыми словами называют абсолютно неадекватные практики, что приводит к коррупции системы образования. И третья проблема - когда определенные практики, без оценки их положительного воздействия, на уровне лозунгов объявляются мейнстримом.

«Болонский процесс не должен быть целью, только средством», - переиначил Сергей Курбатов известную этическую максиму.

Дорожная карта: продолжение будет?

«Мы не должны видеть в Болонском процессе панацею, - говорит член Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев. - Даже если достаточно идеализированно подходить к тому, что сделано, невозможно не признать, что сегодня это уже по сути анахронизм».

Эксперт считает, что белорусская система высшего образования нуждается в реформах иного порядка. Но это не значит, что Беларуси, которая «застряла в самом начале ХХ века», Болонский процесс не нужен.

«В отличие от многих других стран, для нас он детально отображен в Дорожной карте. Те проблемы, которые мы еще в 2011 году обозначили как ключевые, отраженные в ней. К сожалению, мы видим, что сегодня движение на пути имплементации Дорожной карты очень медленное. Но я бы не стал говорить, что у нас вообще нет никакого прогресса. Он представляет собой драматический процесс противодействия групп власти», - заявил Владимир.

Правда, срок имплементации Дорожной карты завершается в мае 2018 года. Фактически, в этом году в сентябре уже начнется подготовка отчета, поэтому большого прогресса эксперты не ожидают.