Порошенко предложил приостановить транспортное сообщение с «ДНР» и «ЛНР»6
- 15.03.2017, 12:47
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Исключение следует сделать для гуманитарных грузов, заявил украинский президент на заседании СНБО.
Президент Украины Петр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины временно прекратить транспортное сообщение с неконтролируемыми территориями в Донецкой и Луганской областях. Исключением должны стать гуманитарные грузы украинских и международных организаций, заявил он на заседании СНБО в среду, 15 марта.
Речь идет о полной приостановке всего транспортного сообщения до тех пор, пока пророссийские сепаратисты не вернут Украине захваченные предприятия, указал далее Порошенко. "Предварительная стоимость отобранных активов равняется 2 миллиардам долларов. Часть собственников… свернули производство. А те, кто его продолжает… пусть и не рассчитывают на реализацию товаров в Украине", - отметил он далее.
Одновременно украинский президент заявил, что ситуация в Донбассе существенно ухудшилась после того, как Россия признала паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".