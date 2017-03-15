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Порошенко предложил приостановить транспортное сообщение с «ДНР» и «ЛНР»

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  • 15.03.2017, 12:47
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Петр Порошенко

Исключение следует сделать для гуманитарных грузов, заявил украинский президент на заседании СНБО.

Президент Украины Петр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины временно прекратить транспортное сообщение с неконтролируемыми территориями в Донецкой и Луганской областях. Исключением должны стать гуманитарные грузы украинских и международных организаций, заявил он на заседании СНБО в среду, 15 марта.

Речь идет о полной приостановке всего транспортного сообщения до тех пор, пока пророссийские сепаратисты не вернут Украине захваченные предприятия, указал далее Порошенко. "Предварительная стоимость отобранных активов равняется 2 миллиардам долларов. Часть собственников… свернули производство. А те, кто его продолжает… пусть и не рассчитывают на реализацию товаров в Украине", - отметил он далее.

Одновременно украинский президент заявил, что ситуация в Донбассе существенно ухудшилась после того, как Россия признала паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".


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