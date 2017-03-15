Виктор Корнеенко: Власти сели в лужу 9 15.03.2017, 13:03

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Виктор Корнеенко

Фото: Радыё Рацыя

Режиму сегодня противостоит сильная народная волна.

Введение сбора на финансирование госрасходов «соответствует Конституции». Об этом сказано в ответе Конституционного суда на электронные обращения граждан по декрету №3, передает «Радыё Рацыя». Политик Виктор Корнеенко высказал свое мнение о законности скандального декрета:

- О какой независимости Конституционного суда можно говорить, если он кормится из рук власти? Это то же самое, что говорить о независимости центризбиркома. Эта публика будет делать все что угодно , чтобы оправдать неизменность существующей власти, которой сегодня действительно противостоит сильная народная волна. И то, что началось по всей Беларуси, свидетельствует, что наглая власть перешла ту грань, которую не должна была переходить.

- А что думаете о законности самого декрета?

- Абсолютно ясно, что этот документ нарушает права граждан, так как мы видим насильственное принуждение к работе. Власть не может решить свои экономические проблемы, не может решить проблему безработицы, и в то же время не находит ничего лучшего, как залезть в карман к белорусам. И залезть еще глубже, чем делала это раньше. Власть и сама поняла, в какую лужу села, а потому начала откручивать ситуацию назад. Поэтому о законности нечего и говорить. Просто мы видим попытку решить проблему, которую сама власть и создала. Пробует это сделать за счет населения, которое и так доведена до нищенского существования. Находятся средства на различные хоккейные рождественские турниры, дворцы и резиденции ... А вот на пенсии и решение вопроса безработицы - денег нет. Во многих странах безработным платят, когда человек не может трудоустроиться, а у нас еще и налог придумали. Уникальная ситуация!