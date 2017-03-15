Apple наняла хакера, 10 лет критиковавшего уязвимости в iOS 3 15.03.2017, 13:23

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Хакер заверил, что присоединился к компании только потому, что беспокоится за конфиденциальность пользователей.

Эксперт по безопасности и бывший джейлбрейк-разработчик Джонатан Здзярски перешел на работу в Apple. На новом месте он занял должность инженера по анализу данных и безопасности, сообщает macdigger.ru.

Здзярски рассказал, что принял предложение Apple и приступил к обязанностям 14 марта 2017 года.

Разработчик, который весьма критично относился к безопасности в iOS, заверил, что присоединился к компании только потому, что беспокоится за конфиденциальность пользователей.

«Конфиденциальность – это святое. Наша в жизнь в интернете может раскрыть очень многое о нас – интересы, мысли или даже личную жизнь.

Я очень рад, что буду работать с группой людей, разделяющих мою страсть к защите данные», – написал Джонатан.

Джонатан Здзиарски, известный за критику Apple и джейлбрейк первых iPhone. Он нередко высказывался о проблемах, связанных с iCloud и политикой синхронизации данных.

Специалист никогда не упускал возможность критиковать Apple за «дыры» безопасности в iOS. Ранее он посвятил множество статей, интервью и даже прямых трансляций поиску уязвимостей в ОС. Более известен как «NerveGas» в джейлбрейк-сообществах Джонатан Здярзки состоял в известных командах джейлбрейк-разаботчиков iPhone Dev Team и Chronic Dev Team.

Чуть позже от роли хакера он переключился на создание книг по информационной безопасности и разработку iOS-приложений.