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Мечислав Гриб: Пусть Лукашенко посмотрит, что происходит на акциях протеста!

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  • 15.03.2017, 13:28
Мечислав Гриб
Фото: «Радыё Свабода»

Диктатор окончательно потерял связь с реальностью.

Бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб, который подписал Конституцию 1994 года, говорит, что поздравление Лукашенко в связи с праздником, основывается на докладах чиновников, передает «Радыё Свабода».

«Чтобы знать правдивую информацию об «условиях жизни граждан», ему нужно посмотреть трансляции с Маршей рассерженных белорусов, которые сейчас проходят по всей cтране», - убежден Гриб.

«Лукашенко говорит одно - а на самом деле происходит совсем другое. Конституция в Беларуси не выполняется по целому ряду позиций. Акты, имеющие силу закона принимаются одним человеком. Они не всегда соответствуют законности. Люди недовольны многими указами и декретами, в том числе и декретом № 3. Лукашенко говорит о благополучии и процветании. Пусть посмотрит трансляции с Маршей рассерженных белорусов, пусть увидит плач и отчаяние людей, которым нечем кормить детей», - рассказал политик.


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