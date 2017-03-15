Как мастер из Березино создает шедевры из металла 3 15.03.2017, 13:37

Олег Кротов

Фото: onliner.by

Художник по металлу Олег Кротов мечтает построить мастерскую на колесах и объехать мир.

Олег Кротов — художник по металлу и дереву, часто использует технику гальванопластики. Работает в своей мастерской «Святло» в Березино, пишет «Онлайнер».

Порой, очень-очень редко, человеческая жизнь складывается на удивление органично. Кажется, все в ней на месте — ничего не добавить, не отнять. Именно так выглядит жизнь художника по металлу Олега Кротова, который создает свои тонкие, удивительные работы буквально из того, что лежит у нас под ногами, никуда не спешит, ни к чему не рвется.

Олег не стремится к славе или богатству. С детства работает с металлом. Сегодня он счастливо живет в Березино и творит там в небольшом доме-мастерской «Святло», построенном своими руками, вместе с любимой семьей и не менее любимыми котом и собакой. Мечта Олега — взять старый микроавтобус и сделать мастерскую на колесах, в которой можно было бы путешествовать по миру, обучать желающих тому, что сам умеет. Весенний рассказ о красивых мечтах, красивых мыслях и красивом человеке — в видеомнении: