Фотофакт: 12 маленьких Мясниковичей закрасили

Фотофакт: 12 маленьких Мясниковичей закрасили5
- 15.03.2017, 13:45
Социальное граффити продержалось несколько часов.
Граффити с изображением бывшего премьер-министра Беларуси Михаилом Мясниковичем просуществовало лишь несколько часов. После 12-ти его закрасила сотрудница ЖЭС.
Журналист «Еврорадио» успел только зафиксировать, как исчезают последние следы социального граффити.
Стена в центре Минска получила известность как «стена Щеткиной» после того, как на ней появилось изображение экс-министра труда с подписью «Это я автор налога на безработных».
После Марианны Щеткиной на стене появились 12 фигурок Михаила Мясниковича - бывшего премьер-министра, а ныне председателя совета республики.