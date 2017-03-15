Фотофакт: 12 маленьких Мясниковичей закрасили 5 15.03.2017, 13:45

Фото: euroradio.fm

Социальное граффити продержалось несколько часов.

Граффити с изображением бывшего премьер-министра Беларуси Михаилом Мясниковичем просуществовало лишь несколько часов. После 12-ти его закрасила сотрудница ЖЭС.

Журналист «Еврорадио» успел только зафиксировать, как исчезают последние следы социального граффити.

Стена в центре Минска получила известность как «стена Щеткиной» после того, как на ней появилось изображение экс-министра труда с подписью «Это я автор налога на безработных».

После Марианны Щеткиной на стене появились 12 фигурок Михаила Мясниковича - бывшего премьер-министра, а ныне председателя совета республики.