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Кремль отреагировал на сообщения о планах «отпустить Улюкаева с миром»

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  • 15.03.2017, 13:53
Алексей Улюкаев
Фото: TASS/Getty Images

В Кремле ничего неизвестно о том, что обвинение бывшему министру экономического развития могут переквалифицировать на менее тяжкое.

Кремлю ничего неизвестно о том, что бывший глава Минэкомразвития Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве и получении взятки, может избежать серьезного наказания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

Представителя администрации президента попросили прокомментировать информацию о том, что Владимир Путин готов «отпустить Улюкаева с миром», о чем ранее сообщал телеканал «Дождь».

«В Кремле об этом ничего неизвестно. Идет следствие. После того как следствие посчитает достаточными основания для передачи дела в суд, оно будет передано, точку в этом деле может поставить только суд», — ответил Песков.

Как сообщал «Дождь» со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, бывшему министру могут переквалифицировать статью на более мягкую. По словам одного из собеседников канала, Улюкаева могут обвинить в превышении полномочий. Источники «Дождя» утверждали, что главу государства пока останавливает довод силовиков о состав преступления есть и оперативно доказан, добавляет телеканал.

О задержании Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября. Он был задержан при получении взятки в размере $2 млн, которую, по версии следствия, потребовал за выдачу его министерством положительного заключения по сделке о покупке «Роснефтью» пакета акций «Башнефти». Улюкаеву предъявили обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение и вымогательство взятки в особо крупном размере), он находится под домашним арестом. Путин уволил Улюкаева с должности в связи с утратой доверия.

Также «Дождь» сообщал, что свою просьбу о вознаграждении Улюкаев передал главе «Роснефти» Игорю Сечину не напрямую, а через президента ВТБ Андрея Костина. Костин через знакомого передал «Дождю», что это не так. Костин передал «Дождю» через знакомого, что это не так. В пресс-службе ВТБ отказалась комментировать РБК эту информацию.

В ноябре прошлого года «Росбалт» писал, что Улюкаев требовал деньги у руководства «Роснефти» через президента «крупного государственного банка».


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