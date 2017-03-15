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18-летний белорусский футболист подписал контракт с испанским клубом

  • 15.03.2017, 13:56

Это первый профессиональный контракт Мирославa Хлебосоловa.

18-летний белорусский форвард Мирослав Хлебосолов в разговоре с корреспондентом Tribuna.com подтвердил информацию о том, что он подписал профессиональный контракт с «Леванте».

Срок соглашения – 2 года.

Напомним, Мирослав обучается в академии испанского клуба с 2015 года. Соответственно, по достижении 18-летнего возраста белорус получил возможность подписать профессиональный контракт.

Напомним, «Леванте» выступает в Сегунде.


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