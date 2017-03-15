Жириновский устроил скандал в Госдуме 15.03.2017, 14:20

Он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов в случае, если победит на выборах президента России в следующем году.

Фракция ЛДПР в полном составе покинула зал пленарных заседаний после того, как вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о необходимости думской комиссии по этике изучить высказывания руководителя фракции либерал-демократов Владимира Жириновского в рамках «часа заявлений», передает «Эхо Москвы».

Жириновский в знак протеста вывел фракцию из зала; перед этим он обрушился с угрозами на депутатов от парламентского большинства, обвинив их в том, что половина из членов фракции «Единая Россия» не по праву находится в этом зале.

Спикер Вячеслав Володин сравнил подобные действия с «хамством на дорогах».

Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов призвал комиссию по этике обратить внимание на высказывание Жириновского в адрес депутатов от партии «Единая Россия».

«Любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не должны быть оскорбительными и тем более уж хамскими. Именно избиратели решили, кто будет представлять их в Государственной Думе, и я хочу сказать: «Господа, некоторые юристы, уважайте нашу Конституцию и институт презумпции невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Госдумы о расстрелах заговорили сидящих в зале», — сказал Неверов на заседании палаты.

«Мне кажется, что комиссии по этике нужно внимательно отнестись к выступлению Владимира Вольфовича», — сказал Неверов.

Ранее Жириновский, выступая с трибуны Госдумы, в эмоциональной форме высказал недовольство тем, что некоторые депутаты защищают власти Московской области. Он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов в случае, если победит на выборах президента РФ в следующем году, сообщает «Интерфакс».