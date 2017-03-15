От Вольского до Коржа: объявлены номинанты премии Experty.by 15.03.2017, 14:25

Лучший белорусский альбом 2016 года выберут из 11 дисков.

Объявлены названия 11 белорусских музыкальных дисков 2016 года, которые поспорят за награды Experty.by по голосам белорусских и зарубежных музыкальных критиков. Церемония вручения состоится 22 марта при поддержке проекта Maksivion, пишет nn.by.

В этом году в жюри премии 15 белорусских и 5 зарубежных музыкальных критиков из граничащих с Беларусью стран: Андрей Бухарин (Rolling Stone, Россия), Михал Вечорек (Gazeta Magnetofonowa, Польша), Мила Кравчук (Karabas.Live, Украина), Валдас Лопета (Ghost Note, Литва) и Хенрикс Элиасс Зегнерс (Delfi.lv, Tvnet.lv, Satori.lv; Латвия). Анкеты всех членов жюри будут опубликованы после церемонии вручения наград.

— Штатные эксперты отслушали около 150 выпущенных в 2016 году белорусских альбомов, 29 из них были отрецензированы по ходу года и рассмотрены в рамках наград, — говорит Дмитрий Безкоровайный, руководитель проекта Experty.by. — Общая картинка получилась пестрой и непохожей на другие годы. Например, среди номинантов давно не было столько проектов с женским вокалом. С другой стороны вне этого списка оказались сильные работы Akute, Re1ikt, Змитера Войтюшкевича, «Стары Ольса», Сергея Пукста и других артистов — это хороший показатель конкуренции.

Чтобы привлечь внимание ко всем номинантам, организаторы объявляют их общим списком, без привязки к конкретным категориям. Познакомиться с номинантами можно в рамках специального сборника.

Сборник номинантов

Победитель главной номинации «Альбом года» получит в качестве приза рекламно-информационную поддержку сольного концерта от партнера наград — мультимедийного проекта Maksivision. Выступление должно состояться до 1 июня 2017 года. В прошлые годы аналогичные награды получали группы Shuma (2016), Port Mone (2015), Pukstband (2014), благодаря чему они провели свои самые большие концерты в Минске.

В рамках церемонии будут вручены награды в 11 номинациях, включая: «Альбом года», «Лучший белорусскоязычный альбом», «Лучший дебютный альбом», «Лучший рок-альбом, «Лучший поп-альбом», «Лучший фолк-альбом», «Лучший инди-поп/электронный альбом». Познакомиться с регламентом наград и послушать все альбомы можно на сайте Experty.by.