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Борисовский бухгалтер похитил $200 тысяч

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  • 15.03.2017, 14:41
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38-летний житель Борисова украл деньги со счетов шести кооперативов.

38-летний житель Борисова похитил более 400 тысяч рублей со счетов шести жилищно-строительных потребительских кооперативов, в которых он работал бухгалтером. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в Комитет государственного контроля. Следственный комитет возбудил в отношении мужчины ряд уголовных дел, пишет telegraf.by.

Факты хищений были выявлены работниками финмилиции и Госконтроля во время проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСПК. Выяснилось, что бухгалтер перечислял деньги членов кооперативов на личные счета в банке, а также на счета родственников и знакомых. Это происходило под видом возврата паевых взносов. Затем деньги обналичивались, и мужчина их забирал себе. Таким образом за несколько лет он сумел похитить более 400 тысяч рублей.

Борисовские следователи возбудили в отношении него несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. Мужчина обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном повторно, в особо крупном размере. Он находится под стражей, его имущество арестовано.

В КГК отметили, что обвиняемый добровольно возместил ущерб в сумме более 40 тысяч рублей.


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