Якубович извинился перед активистом «Европейской Беларуси» 29 15.03.2017, 14:52

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Леонид Кулаков

Фото: «Наша Ніва»

Главный редактор газеты администрации Лукашенко «Советская Белоруссия» Павел Якубович пригласил на встречу активиста «Европейской Беларуси» Леониа Кулакова.

Леонид Кулаков не первый месяц пытается обжаловать административное решение за арест на 3 суток в день «парламентских выборов» — 11 сентября 2016 года. Леонид был одним из наблюдателей от кампании «Право выбора» по 108 Калиновскому избирательному округу.

После закрытия избирательного участка Кулаков сел на скамейку подкрепиться, однако скоро к нему подбежала милиция, задержали, проверяли на употребление алкоголя, но все показывало по нулям. Тем не менее, это не помешало на сайте ГУВД разместить материал, что в крови Кулакова было 1 промилле алкоголя, пишет nn.by.

В скором времени в «СБ» вышла публикация «Скверная история», где пересказывается история с алкоголем. Судили же Кулакова по статье 23.4 «Сопротивление милиции», а не за распитие алкоголя.

«Павел Якубович признал, что публикация на сайте ГУВД была фальсификацией. Сначала они писали про 1 промилле, потом поправили на 0,5. Но ведь я был совершенно трезв! Согласился, что брать информацию без перепроверки опасно. Был объявлен выговор журналисту, что писал эту заметку», — рассказал Леонид Кулаков.

Павел Якубович попросил извинения за эту публикацию, а также пообещал разместить письменное опровержение. «Я попросил небольшую материальную компенсацию — подписку на год на «Народную Волю». На что редактор предложил мне написать письмо в редакцию о ситуации, а на гонорар сделать, что захочу».

В целом встреча Леонида Кулакова и Павла Якубовича длилась около 3 часов. Очень много разговаривали о Куропатах. «Редактор «СБ» признает, что это место репрессий. И каждый должен скинуться по копейке на памятный знак в этом месте», — рассказал Кулаков.