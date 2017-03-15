Якубович извинился перед активистом «Европейской Беларуси»29
- 15.03.2017, 14:52
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Главный редактор газеты администрации Лукашенко «Советская Белоруссия» Павел Якубович пригласил на встречу активиста «Европейской Беларуси» Леониа Кулакова.
Леонид Кулаков не первый месяц пытается обжаловать административное решение за арест на 3 суток в день «парламентских выборов» — 11 сентября 2016 года. Леонид был одним из наблюдателей от кампании «Право выбора» по 108 Калиновскому избирательному округу.
После закрытия избирательного участка Кулаков сел на скамейку подкрепиться, однако скоро к нему подбежала милиция, задержали, проверяли на употребление алкоголя, но все показывало по нулям. Тем не менее, это не помешало на сайте ГУВД разместить материал, что в крови Кулакова было 1 промилле алкоголя, пишет nn.by.
В скором времени в «СБ» вышла публикация «Скверная история», где пересказывается история с алкоголем. Судили же Кулакова по статье 23.4 «Сопротивление милиции», а не за распитие алкоголя.
«Павел Якубович признал, что публикация на сайте ГУВД была фальсификацией. Сначала они писали про 1 промилле, потом поправили на 0,5. Но ведь я был совершенно трезв! Согласился, что брать информацию без перепроверки опасно. Был объявлен выговор журналисту, что писал эту заметку», — рассказал Леонид Кулаков.
Павел Якубович попросил извинения за эту публикацию, а также пообещал разместить письменное опровержение. «Я попросил небольшую материальную компенсацию — подписку на год на «Народную Волю». На что редактор предложил мне написать письмо в редакцию о ситуации, а на гонорар сделать, что захочу».
В целом встреча Леонида Кулакова и Павла Якубовича длилась около 3 часов. Очень много разговаривали о Куропатах. «Редактор «СБ» признает, что это место репрессий. И каждый должен скинуться по копейке на памятный знак в этом месте», — рассказал Кулаков.