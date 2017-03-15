закрыть
15 марта 2017, среда, 18:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сергей Долидович объявил о завершении карьеры

2
  • 15.03.2017, 15:07
  • 1,471
Сергей Долидович

Знаменитый белорусский лыжник сегодня сообщил об этом журналистам.

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович объявил о завершении карьеры, пишет tribuna.com.

- Как и говорил осенью, чемпионат мира в Лахти стал моим последним официальным стартом. Я не чувствую в себе больше ни сил, ни запаса, ни драйва для того, чтобы продолжать карьеру. Я мог бы поехать на Олимпиаду в седьмой раз, но это не тот рекорд, который может заинтересовать. Пришло время остановиться.

- Без всякого сожаления?

- Абсолютно. У меня была очень насыщенная карьера. Пусть я не избалован громкими победами, но какие-то всплески были. Однажды я был лучшим на этапе Кубка мира, несколько раз становился призером. И на чемпионатах мира, Олимпиадах не раз участвовал в споре за пьедестал. И пусть не поднялся на него, не считаю свою карьеру неудачной. Мне нравилось бегать. Появись такая возможность, я бы прошел свой путь заново. Но сейчас я ставлю точку...

В следующем году, скорее всего, буду просто папой и тренером своих старших дочерей, тем более у старшей Оли что-то вроде начинает получаться. Ей 16 уже — самое время приступать к серьезным тренировкам. Даше пока 11, но она тоже катается. Пока могу себе позволить, почему бы год не посвятить семье, которая до сих пор была обделена моим вниманием.


Мнение

Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова
Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой