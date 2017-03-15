Сергей Долидович объявил о завершении карьеры 2 15.03.2017, 15:07

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Сергей Долидович

Знаменитый белорусский лыжник сегодня сообщил об этом журналистам.

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович объявил о завершении карьеры, пишет tribuna.com.

- Как и говорил осенью, чемпионат мира в Лахти стал моим последним официальным стартом. Я не чувствую в себе больше ни сил, ни запаса, ни драйва для того, чтобы продолжать карьеру. Я мог бы поехать на Олимпиаду в седьмой раз, но это не тот рекорд, который может заинтересовать. Пришло время остановиться.

- Без всякого сожаления?

- Абсолютно. У меня была очень насыщенная карьера. Пусть я не избалован громкими победами, но какие-то всплески были. Однажды я был лучшим на этапе Кубка мира, несколько раз становился призером. И на чемпионатах мира, Олимпиадах не раз участвовал в споре за пьедестал. И пусть не поднялся на него, не считаю свою карьеру неудачной. Мне нравилось бегать. Появись такая возможность, я бы прошел свой путь заново. Но сейчас я ставлю точку...

В следующем году, скорее всего, буду просто папой и тренером своих старших дочерей, тем более у старшей Оли что-то вроде начинает получаться. Ей 16 уже — самое время приступать к серьезным тренировкам. Даше пока 11, но она тоже катается. Пока могу себе позволить, почему бы год не посвятить семье, которая до сих пор была обделена моим вниманием.