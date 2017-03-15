Замминистра иностранных дел Польши: О правах человека мы напоминали белорусским властям целый год 4 15.03.2017, 15:10

5,157

Марек Зюлковский

Марек Зюлковский обозначил позицию Польши в отношении нарушений прав человека в Беларуси.

Марек Зюлковский стал участником встречи заместителей министров иностранных дел двух интеграционных структур: «Восточного партнерства» и «Вышеградской четверки», передает «Радыё Свабода».

Заместитель министра иностранных дел Польши напомнил о соблюдении прав человека:

«За последний календарный год, начиная с марта, а может, даже и с февраля, отношения с Беларусью и по линии Евросоюза и двусторонние с Польшей начали оживляться. И здесь очень важно подчеркнуть, что все это время во время наших диалогов мы обсуждаем вопросы, которые нас в последнее время беспокоят. Вопросы прав человека на всех прошлогодних встречах также затрагивались»

Сегодня же заместители министров назвали четыре области, где, по их мнению, сотрудничество может стать наиболее эффективным. Это взаимодействие на местном уровне, в образовании, трансграничное сотрудничество и модернизация транспортной инфраструктуры.

Заместитель министра иностранных дел Польши подчеркнул, что он не соглашается со скептическим отношением к перспективам «Восточного партнерства»:

«25 лет назад мы открыли посольство Польши в Беларуси. В ней я начинал свою дипломатическую карьеру. Тогда мы начинали с принципа добрососедства, но ведь сейчас развиваются и другие инициативы».

«Восточное партнерство» является политической инициативой Европейского Союза, направленной на сближение с ЕС шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. За время действия программы, которой пошел уже седьмой год, странам - участницам «Восточного партнерства» было выделено 3,2 миллиарда евро на реализацию различных программ развития.

В «Вышеградскую группу» входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.