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Ученые нашли в Индии водоросли возрастом 1,6 миллиарда лет

  • 15.03.2017, 15:26
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Иллюстрационное фото

Ученые нашли в осадочных горных породах в Центральной Индии следы самого древнего растения, возраст которого оценили в 1,6 млрд лет.

 Информация о находке была опубликована в журнале PLOS Biology.

Останки ископаемого растения были найдены в отложениях там, где когда-то было мелководье. С помощью рентгеновской микроскопии удалось создать 3D-изображения клеток растения, его структура оказалась сходна с красными водорослями. Особенно это было выражено структурах, с помощью которых водоросли осуществляют фотосинтез. Находка на 400 млн лет старше предыдущих самых древних водорослей, обнаруженных ранее в арктической Канаде. Это говорит о том, что многоклеточная жизнь зародилась раньше, чем принято считать, пишет Gazeta.ru.

Возраст самых древних известных на сегодня живых организмов составляет 3,5 млрд лет, но они представлены лишь одноклеточными безъядерными организмами. Водоросли же относятся к эукариотам, надцарству живых организмов, клетки которых содержат ядро. К эукариотам относятся все организмы, кроме бактерий и архей.


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