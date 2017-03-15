Беларусь: внешний долг новым кредитом красен 4 15.03.2017, 15:30

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В 2017 году Минск должен погасить 3,4 млрд долларов заимствований.

Кому и сколько должно государство, какие долги прячет официальная статистика, рассказал в интервью Немецкой волне главный редактор белорусской "Экономической газеты" Леонид Фридкин. По его мнению, выплата долгов без привлечения внешних кредитов затормозит экономическое развитие страны.

- За счет чего Беларусь планирует отдавать долги в 2017 году?

- 3,4 млрд долларов будут направлены на погашение долга и проценты за его обслуживание. В профицитном бюджете на 2017 год зарезервированы средства для погашения долгов. Так что дефолта не будет.

Другой вопрос в том, что деньги на раздачу придется частично изымать из оборота, потому что Беларусь лишилась значительной части валютных поступлений из-за снижения цен на нефть и на рынке калийных удобрений.

Долг можно было бы рефинансировать за счет новых внешних заимствований, как это делается в мировой практике. Но основной заемщик - Россия - с сентября не выдает третий транш Евразийского фонда стабилизации и развития, который планировался для погашения долговых обязательств. Нет пока договоренности и о кредите МВФ.

То есть, правительство долги отдаст, но ему не удастся выделять дополнительные ресурсы на социальные проекты и капитальные вложения. И какие бы роскошные горизонты государство ни сулило бизнесу, уменьшить бремя налогов не удастся. Это усугубит отставание экономики.

- Кому должна Беларусь?

- Общая сумма внешнего государственного долга на 1 февраля составила 13,5 млрд долларов. Это в основном российские кредиты - правительства РФ и Евразийского фонда стабилизации и развития. Плюс связанные кредиты Китая для финансирования проектов с участием КНР. Должна Беларусь Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития.

Но это не все. Имеются скрытые долговые обязательства, которые не проходят по отчетности. Это долги убыточных госпредприятий зарубежным банкам, расчет по которым гарантирован государством - так называемый "квазигосударственный" внешний долг. По подсчетам финансистов, размер такой задолженности может быть в 2 раза выше самого госдолга.

Спрятанные цифры всплывают, когда появляются указы о выделении кредитов для убыточных предприятий в связи с неудачной модернизацией, например, в деревообработке или цементной отрасли. Кредиты выдают банки, а деньги банкам потом возмещаются из бюджета. Это серьезная проблема, не исключающая коррупционных схем, так как многие из проектов изначально были сомнительными.

И еще одна сумма, не вписанная в отчетность, - это 9 миллиардов долларов российского кредита, который Беларусь берет на постройку своей атомной станции в расчете на продажу энергии соседям в ЕС. Там пока не горят таким желанием, и резервные мощности, которые придется создавать для поглощения избытков электроэнергии, сделают ее едва ли не золотой.

До недавнего времени можно было надеяться, что в какие бы долги ни влезла Беларусь, Россия все спишет, как это делал Ельцин по своей уральской щедрости. Но за последний год отношения с Москвой показали - такая надежда сомнительна.

- Есть еще и внутренний долг государства.

- Внутренний долг - 10,4 млрд белорусских рублей (более 5 млрд долларов). Он наполовину выражен в валюте, так как Минфин и Нацбанк регулярно выпускают валютные облигации. Но государство всегда может найти способы реструктурировать этот долг, отложив выплаты или предложив другие условия погашения.

- Насколько критична сумма внешнего госдолга по отношению к ВВП?

- 13,5 млрд долларов - это 28,2 процента ВВП. Для Беларуси это большая сумма, так как в концепции национальной безопасности установлен условный порог 25 процентов ВВП. Но если сравнивать этот показатель с другими странами, он достаточно скромный. В США внешний долг превышает 100 процентов ВВП, а в Японии он выше ВВП почти в 2 раза.

Само по себе наличие внешнего долга бедой не является, если бы Беларусь эффективно отрабатывала полученные кредиты, а экономика росла. Проблема в том, что страна обладает низкой платежеспособностью. Белорусские долги не обеспечены государственным имуществом. Если несколько лет назад можно было продать флагман индустрии и погасить часть долгов, то сейчас выручить за это весомую сумму в валюте не получится.

Ко всему прочему из-за череды девальваций белорусский ВВП упал и составляет по среднегодовому валютному курсу около 63 млрд долларов. Это значит, чем больше рубей нам понадобится, чтобы оплатить внешний валютный долг, тем тяжелее становится его обслуживание.

- Кредиты пока придерживает и Россия, и Международный валютный фонд. Сможет ли Беларусь обойтись без внешних заимствований?

- Российские кредиты и кредиты МВФ имеют значительную политическую составляющую. МВФ не хочет финансировать экономическую политику белорусского руководства, поскольку считает ее неправильной. Не дает денег и настаивает на приватизации Москва.

В прошлый раз, получив деньги, Минск обвел всех вокруг пальца. Сейчас оба кредитора требуют твердых гарантий, но похоже, что белорусское руководство не хочет терять контроль над собственностью и выжидает изменений в конъюнктуре мировых рынков.

Можно конечно выставить на приватизацию список предприятий, которые никто не покупает, как сделало правительство в прошлом году. Можно также напрячься и собрать 2-3 млрд за счет продаж валютных облигаций на внутреннем и внешнем рынках, чтобы раздать долги. Но в любом случае экономика нуждается в серьезных иностранных займах, иначе ее развитие затормозится.