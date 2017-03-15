Активистка из Бобруйска: Люди, не бойтесь властей! 5 15.03.2017, 15:45

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Галинa Смирновa

Голоса, которые звучали на митингах - это и есть наше оружие.

В Бобруйске прошел очередной суд по делу председателя местного отделения профсоюза РЭП Галины Смирновой, передает «Радыё Рацыя». Вчера в судебном разбирательстве был объявлен перерыв, так как она подала жалобу на противоправные действия подполковника Рудько, проводившего допрос. Ее обвиняли в участии в несанкционированном митинге и его организации. Галина Смирнова призвала людей не бояться высказывать и отстаивать свое мнение публично во время мирных акций:

- Я просто прошу и призываю людей: тот настрой, который у вас есть, меня окрыляет. Я прошу не падать духом. Я знаю, что в Беларуси сегодня арестованных сотня человек и ради этого стоит делать то, что мы делали. Не бойтесь. Тот голос, который звучал на митинге - это и есть ваше оружие.

Активистка рассказала, что накануне акции в Бобруйске в соцсетях ей начали присылать подозрительные письма и фотографии порнографического характера, а также угрозы. Некоторые угрозы касались дочери Галины Смирновой:

- Это запугивание и давление, но это стимулирует не ломаться, - отмечает она.