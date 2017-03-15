Марши протеста пройдут сегодня также в Гродно и Могилеве 5 15.03.2017, 16:47

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«Марши нетунеядцев» пройдут сегодня в Минске, Гродно и Могилеве.

15 марта в Минске пройдет «Марш нетунеядцев».

Заявители акции на пресс-конференции объявили, что акция пройдет по утвержденному властями сценарию: сбор в 17.30 у Академии наук, затем состоится шествие в сторону площади Бангалор.

В Гродно митинг запланирован на 18.00 в парке Жилибера.

В Могилеве марш должен начаться в 18.00 от дома по адресу ул. Ленинская, 29. Заявителями акции были лидеры местных отделений БХД Олег Аксенов, ОГП Владимир Шанцев, движения «За свободу» Александр Силков и БСДП (Г) Игорь Борисов.