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Брюссель призвал Минск к диалогу с противниками «налога на тунеядцев»

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  • 15.03.2017, 16:58
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Вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс призвал власти Беларуси не нарушать законы.

Об этом он заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает tut.by.

Бельгия призывает власти Беларуси к диалогу с противниками «налога на тунеядцев», заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс журналистам после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в среду в Минске.

«Мы обсуждали ситуацию демонстраций и задержаний сегодня. Мы хотели бы, чтобы по этим вопросам продолжался диалог между властями и гражданским обществом», - сказал Рейндерс.


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