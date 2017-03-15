Брюссель призвал Минск к диалогу с противниками «налога на тунеядцев» 1 15.03.2017, 16:58

5,533

Вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс призвал власти Беларуси не нарушать законы.

Об этом он заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает tut.by.

Бельгия призывает власти Беларуси к диалогу с противниками «налога на тунеядцев», заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс журналистам после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в среду в Минске.

«Мы обсуждали ситуацию демонстраций и задержаний сегодня. Мы хотели бы, чтобы по этим вопросам продолжался диалог между властями и гражданским обществом», - сказал Рейндерс.