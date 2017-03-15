Ахметов заявил о потере контроля над предприятиями на территории «ДНР/ЛНР» 1 15.03.2017, 17:17

Ринат Ахметов

«Республики» начали процесс «национализации» предприятий.

Энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, признал потерю контроля над предприятиями на территории самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», пишет tut.by.

Речь идет о «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «Моспинское УПП», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Востокэнерго» (ОП «Зуевская ТЭС»), «ДТЭК Донецкоблэнерго», ООО «Техремпоставка», «ДТЭК Свердловантрацит», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «Электроналадка», «ДТЭК Высоковольтные сети» и «ДТЭК Сервис». В компании отметили, что директора перечисленных предприятий получили извещения о перерегистрации в «ДНР» и «ЛНР» и о начале инвентаризации имущества.

В ДТЭК заявили, что данное требование «неприемлемо» и «никакие формы давления не заставят ДТЭК изменить юрисдикцию своих активов».

Как заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, то, что происходит на предприятиях компании, является результатом политического конфликта на Донбассе, «заложником которого были и остаются украинцы, украинский бизнес и украинская экономика». Он отметил, что заводы, которые работают на территории Донбасса, связаны с Украиной единой инфраструктурой. Тимченко подчеркнул, что разрыв с ней «сделает невозможным их работу».

«Мы боролись за сохранение этих предприятий в экономической инфраструктуре Украины три года, но обеспечить их дальнейшую стабильную работу мы не можем», — сказал генеральный директор ДТЭК.

«ДНР» и «ЛНР» с 1 марта ввели внешнее управление на украинских предприятиях, которые находятся на их территории. Под управление «ДНР» попали около 40 предприятий. Пресс-секретарь главы «ДНР» Александра Захарченко Алена Алексеева рассказала, что в самопровозглашенной «ДНР» был создан штаб по контролю за соблюдением прав работников предприятий. По ее словам, в него вошли профсоюзы и «представители работников».

Захарченко заявлял 3 марта, что на украинских предприятиях в «ДНР», где была введена внешняя администрация, зафиксированы случаи саботажа. «Саботаж есть и даже сегодня происходит», — заявил он. Глава «ДНР» отметил, что они «не критичны» и «минимизированы».

Как сообщалось ранее от введения внешнего управления на предприятиях на Донбассе пострадает украинский миллиардер Ринат Ахметов, так как в «ЛНР» и «ДНР» расположены 47 предприятий и компаний холдинга, который принадлежит украинскому бизнесмену.