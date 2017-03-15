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Навальный анонсировал митинги за отставку Медведева в 54 городах

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  • 15.03.2017, 17:44
Алексей Навальный

В 54 городах России решили провести митинги и встречи, посвященные требованию отправить в отставку премьер-министра РФ.

Об этом в своем блоге рассказал глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Официальные встречи, заявителями которых являются представители предвыборных штабов Навального, запланированы в 26 городах. Еще в 28 городах встречи пройдут без участия официальных организаторов из команды оппозиционера.

При этом он отметил, что пока что согласовать митинг удалось только в Воронеже. Кроме того, в Санкт-Петербурге мероприятие должно пройти в гайд-парке, в котором не требуется согласование с властями.

Требование отправить в отставку премьер-министра страны связано с расследованием Фонда борьбы с коррупцией, опубликованным 2 марта. Фонд утверждает, что Медведев распоряжается крупными земельными участками, объектами недвижимости и яхтами, оформленными на благотворительные фонды и приближенных премьера.

Накануне, 14 марта, Алексей Навальный подал заявку на проведение митинга в мэрию Москвы. Планируется, что число участников митинга составит порядка 15 тыс человек.


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