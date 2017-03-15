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На митинге принята резолюция «Марша нетунеядцев»

  • 15.03.2017, 17:47
Фото: @viasna96

Резолюцию на акции зачитал активист движения «За свободу» Юрий Меляшкевич.

В резолюции говорится, что власти завели страну в тупик. Власть в стране является бесконтрольной.

Участники акции требуют отменить декрет № 3, освободить всех арестованных участников акций, принять новый экономический курс, отменить незаконные и ущемляющие права людей декреты и указы Лукашенко, провести свободные выборы.

В случае, если власти не отреагируют, будет проведены новые акции с требованием отставки Лукашенко.


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