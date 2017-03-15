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В Могилеве начался Марш протеста (видео, онлайн)

  • 15.03.2017, 18:11

Вслед за Минском на улицу Ленинская вышли могилевчене.

В Могилеве марш начался в 18.00 от дома по адресу ул. Ленинская, 29.

Заявителями акции были лидеры местных отделений БХД Олег Аксенов, ОГП Владимир Шанцев, движения «За свободу» Александр Силков и БСДП (Г) Игорь Борисов.

Перед началось акции в Беларуси был заблокирован Charter97.org. Однако мы будем вести текстовой онлайн с акции на сайте, а также в Фейсбуке.

Видео предоставлено «Белсатом».


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