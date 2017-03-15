Минская активистка: Государству веры нет! 4 15.03.2017, 18:36

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ФОТО: МАКСИМ МИРОВИЧ

Чаша людского терпения переполнена, люди уже ничего не боятся.

К протестующим c яркой речью обратилась минская активистка:

«Мы здесь, чтобы выразить свой гнев и свое возмущение. Этим идиотским декретом, антинародным законом. Много лет государство и чиновники жируют за нас счет. Набивают казну штрафами и незаконными поборами. Вначале были отменены льготы, затем введен дорожный налог, повышен пенсионный возраст, а теперь этот декрет. Государство закручивает гайки! Но ему все мало! Беспределу нет предела! Власть окончательно обнаглела, хочет заставить нас платить за сам факт нашего существования. Особенно это все ощущается в регионах, где закрываются последние предприятия. Чтобы прокормить своих детей, люди вынужденны ехать на работу заграницу. Я отныне даромед — государству веры нет! Это все выглядит особо цинично на фоне того, что Лукашенко создал настоящую армию тунеядцев, чиновников и ментов. Они живут за наш счет, но почему-то никто их не зачислил в тунеядцы. Чиновники — воры, политики — лжецы, за доллары копают могилу для страны! Чаша людского терпения переполнена! Люди не боятся даже репрессий! Не верьте обещаниям чиновников! Сегодня мы вышли все вместе, чтобы выразить свой протест! Стать рабом не убедит, государство паразит! Власть народу!»

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с «Марша нетунеядцев».