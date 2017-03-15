Минчанин: Мы сменим эту власть 6 15.03.2017, 19:02

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Придут настоящие лидеры, которые вернут Беларусь в Европу.

На акцию протеста в Минске пришло много простых людей, далеких от политики, которые делились своим мнением:

«Я пришел для того, чтобы поддержать людей. Я против того, что творится в этой стране. Против беспредела, который творит наша власть, в частности - Лукашенко. Людей довели до ручки, до отчаяния. Мое мнение — его нужно убирать. Он настолько всем надоел. Вы все видите сами, людей с каждым разом выходит все больше и больше. Мое сердце радуется за то, что белорусы начинают просыпаться, начинают отказываться от этой «чарки и шкварки» и требуют соблюдения своих прав. Мы сменим эту власть и придут настоящие лидеры, которые вернут Беларусь в Европу, чтобы мы стали развивающейся страной. Самое главное, чтобы мы стали правовым государством — а не тем, чем мы являемся».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с «Марша нетунеядцев».