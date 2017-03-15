«Гнать метлой того, кто придумал этот декрет!» 6 15.03.2017, 19:17

Люди требуют привлечь к ответственности настоящих тунеядцев.

Многие участники акции приехал с регионов. Cвое разрешение трудной ситуации предложил мужчина из Волковыска:

«Сколько терпеть этого гада? Только бежать уже ему некуда! Никакие заморозки декретов не помогут. Гнать метлой того, кто придумал этот декрет. Метлой поганой их всех. Провести честные выборы! Чтобы потом не садил людей в тюрьму. Чтобы не так, как в прошлый раз. В прошлый раз за него никто не голосовал! У меня ни один знакомый не голосовал за него!»

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с «Марша нетунеядцев».