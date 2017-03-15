Наталья Радина: Вместе - мы сила!26
- 15.03.2017, 19:23
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина обратилась к читателям.
«Дорогие друзья!
Сегодня во время «Марша нетунеядцев» в Минске, Гродно и Могилеве, когда тысячи смелых рассерженных белорусов вышли на улицы, власти блокировали в стране сайт Charter97.org. Спасибо, что оставались с нами — читали нас через анонимайзеры и распространяли наши статьи в социальных сетях и на других площадках, а также помогали распространять информацию, как обойти блокировку.
В результате власть поняла бессмысленность ограничения работы сайта и мы победили. Десятки тысяч людей тут же вернулись на сайт в поисках правдивой информации. По данным Gooogle Analitycs, одновременно нас смотрели около 10 тысяч человек, а всего за день нас будет более 250 000.
Будем вместе!
Жыве Хартыя! Жыве Беларусь!».