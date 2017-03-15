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Наталья Радина: Вместе - мы сила!

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  • 15.03.2017, 19:23
Наталья Радина

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина обратилась к читателям.

«Дорогие друзья!

Сегодня во время «Марша нетунеядцев» в Минске, Гродно и Могилеве, когда тысячи смелых рассерженных белорусов вышли на улицы, власти блокировали в стране сайт Charter97.org. Спасибо, что оставались с нами — читали нас через анонимайзеры и распространяли наши статьи в социальных сетях и на других площадках, а также помогали распространять информацию, как обойти блокировку.

В результате власть поняла бессмысленность ограничения работы сайта и мы победили. Десятки тысяч людей тут же вернулись на сайт в поисках правдивой информации. По данным Gooogle Analitycs, одновременно нас смотрели около 10 тысяч человек, а всего за день нас будет более 250 000.

Будем вместе!

Жыве Хартыя! Жыве Беларусь!».

liveinternet.ru
liveinternet.ru

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