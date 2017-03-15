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Пенсионерка из Минска: Пока ноги будут ходить — буду выходить на акции

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  • 15.03.2017, 19:37

Женщина хочет исправить то, что в 1994 голосовала за «этого паразита».

В Минске прошла акция протеста, которая собрала тысячи участников. Впечатлениями от Марша поделилась пенсионерка:

«Марш оставил прекрасные впечатления. Я за народ, за безработных, которых заставляют по 360 рублей платить. А Лукашенко говорит, что это «копейки ржавые». Это раздражает, я его паразита выбирала! В 1994 году за него голосовала - а он меня обманул. Пока буду живая, пока ноги будут ходить — буду выходить на акции протеста».

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с «Марша нетунеядцев».


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