Многодетная мать из Могилева: Так жить невозможно! 4 15.03.2017, 20:21

Могилевчанка на Марше протеста заявила о тяжелой экономической ситуации в семье и стране.

Сегодняшняя акция в Могилеве собрала более 500 человек. Тяжелой жизненной ситуацией поделилась женщина:

«Я пришла поддержать людей собравшихся сегодня. Я представляю простой рабочий класс. У нас многодетная семья, шесть человек. Муж вынужден работать за 28 рублей. Кормить за эти деньги семью - невозможно! У нас долги за квартиру, за газ, за свет. Муж понимает, что если уволится с работы — то другой не найдет. Когда-то поиск и этой работы нам очень тяжело дался. Пришлось обивать пороги биржи труда, чтобы получить эту вакансию уборщика.

Коммуналка растет, цены растут. Одеть детей тоже не можем, берем вещи у знакомых, в социальных сетях. Я вышла, чтобы сказать об этом. Я знаю, что в таком положении находятся многие люди. Так жить невозможно! Мне стыдно перед детьми, что я не могу их одеть и обуть. Брали кредит, чтобы купить детскую обувь. Не знаю, чем завтра буду кормить детей».

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции протеста в Могилеве.