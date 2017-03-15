закрыть
15 марта 2017, среда, 21:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мужчина из Гродно: Нельзя забирать деньги у людей за то, что они живут

3
  • 15.03.2017, 20:39
Фото: hrodna.life

Молодой человек из Гродно выразил солидарность с протестующими.

«Мне повезло, что я не госслужащий. Но это не значит, что власти не имеют инструментов влияния на частные предприятия, не могут надавить на участников протеста. Я не знаю, что будет завтра, не знаю, что будет с работой. Может, я сам стану «тунеядцем» и выйду уже в другой роли.

Я бы хотел, чтобы все разрешилось мирно, чтобы прислушались к народу. Нельзя забирать деньги у людей просто за то, что они живут и не приносят вам пользы», - цитирует молодого человека hrodna.life.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции протеста в Гродно.


Мнение

Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова
Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой