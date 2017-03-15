Мужчина из Гродно: Нельзя забирать деньги у людей за то, что они живут 3 15.03.2017, 20:39

Фото: hrodna.life

Молодой человек из Гродно выразил солидарность с протестующими.

«Мне повезло, что я не госслужащий. Но это не значит, что власти не имеют инструментов влияния на частные предприятия, не могут надавить на участников протеста. Я не знаю, что будет завтра, не знаю, что будет с работой. Может, я сам стану «тунеядцем» и выйду уже в другой роли.

Я бы хотел, чтобы все разрешилось мирно, чтобы прислушались к народу. Нельзя забирать деньги у людей просто за то, что они живут и не приносят вам пользы», - цитирует молодого человека hrodna.life.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции протеста в Гродно.