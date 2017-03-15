Власти испугались акций протеста в Минске, Гродно и Могилеве 10 15.03.2017, 21:05

ФОТО: NN.BY

Акции протеста в белорусских городах не обошлись без задержаний.

В Минске «тихари» задержали более двадцати молодых людей, участвовавших в митинге. Неизвестные люди в цивильном ворвались в троллейбус, силой выволокли оттуда нескольких человек, погрузили их в белый микроавтобус и увезли.

Пассажиры пытались не дать молодых людей в обиду, скандировали «Отпусти!», но силы оказались не равны. «Тихари» действовали очень жестко. Очевидцы сообщают о том, что кто-то распылил в троллейбусе перцовый газ.

Люди пытаются отбить человека от задержания неизвестными. Минск.https://t.co/o5I7wj54LD pic.twitter.com/ssDT6GnZM8 — Вольная рэдакцыя (@svabodka) 15 March 2017

Всего в Минске было задержано около 40 человек.

Не обошлось без задержаний и в Гродно. Как сообщил правозащитный центр «Вясна», в культурной столице задержали трех парней. Среди них был один несовершеннолетний, которого позже отпустили без составления протокола.

В Могилеве милиция задержала не менее шести человек. Люди пытались блокировать машину милиции, которая пыталась увезти протестовавших.

Перед началом акций сайт Charter97.org в Беларуси был заблокирован.

Онлайн-трансляции акций протеста в Минске можно посмотреть здесь, в Гродно - здесь, в Могилеве - здесь.