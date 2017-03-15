Власти испугались акций протеста в Минске, Гродно и Могилеве

Власти испугались акций протеста в Минске, Гродно и Могилеве10
- 15.03.2017, 21:05
Акции протеста в белорусских городах не обошлись без задержаний.
В Минске «тихари» задержали более двадцати молодых людей, участвовавших в митинге. Неизвестные люди в цивильном ворвались в троллейбус, силой выволокли оттуда нескольких человек, погрузили их в белый микроавтобус и увезли.
Пассажиры пытались не дать молодых людей в обиду, скандировали «Отпусти!», но силы оказались не равны. «Тихари» действовали очень жестко. Очевидцы сообщают о том, что кто-то распылил в троллейбусе перцовый газ.
Люди пытаются отбить человека от задержания неизвестными. Минск.https://t.co/o5I7wj54LD pic.twitter.com/ssDT6GnZM8— Вольная рэдакцыя (@svabodka) 15 March 2017
Всего в Минске было задержано около 40 человек.
Не обошлось без задержаний и в Гродно. Как сообщил правозащитный центр «Вясна», в культурной столице задержали трех парней. Среди них был один несовершеннолетний, которого позже отпустили без составления протокола.
В Могилеве милиция задержала не менее шести человек. Люди пытались блокировать машину милиции, которая пыталась увезти протестовавших.
Перед началом акций сайт Charter97.org в Беларуси был заблокирован.
Онлайн-трансляции акций протеста в Минске можно посмотреть здесь, в Гродно - здесь, в Могилеве - здесь.