закрыть
15 марта 2017, среда, 21:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Власти испугались акций протеста в Минске, Гродно и Могилеве

10
  • 15.03.2017, 21:05
ФОТО: NN.BY

Акции протеста в белорусских городах не обошлись без задержаний.

В Минске «тихари» задержали более двадцати молодых людей, участвовавших в митинге. Неизвестные люди в цивильном ворвались в троллейбус, силой выволокли оттуда нескольких человек, погрузили их в белый микроавтобус и увезли.

Пассажиры пытались не дать молодых людей в обиду, скандировали «Отпусти!», но силы оказались не равны. «Тихари» действовали очень жестко. Очевидцы сообщают о том, что кто-то распылил в троллейбусе перцовый газ.

Всего в Минске было задержано около 40 человек.

Не обошлось без задержаний и в Гродно. Как сообщил правозащитный центр «Вясна», в культурной столице задержали трех парней. Среди них был один несовершеннолетний, которого позже отпустили без составления протокола.

В Могилеве милиция задержала не менее шести человек. Люди пытались блокировать машину милиции, которая пыталась увезти протестовавших.

Перед началом акций сайт Charter97.org в Беларуси был заблокирован.

Онлайн-трансляции акций протеста в Минске можно посмотреть здесь, в Гродно - здесь, в Могилеве - здесь.


Мнение

Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова
Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой