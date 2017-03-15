закрыть
16 марта 2017, четверг, 0:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фоторепортаж из протестного Гродно

3
  • 15.03.2017, 21:53
  • 17,284
Фото: gazetaby.com

15 марта около тысячи гродненцев вышли на акцию протеста против Декрета №3.

К 18.00 в парке Жилибера собралось несколько десятков человек.

Собравшимся раздали ленточки с национальным орнаментом, сообщает «Салiдарнасць».

Фото: gazetaby.com
Фото: gazetaby.com
Фото: gazetaby.com

Участники марша приготовили растяжку с арестованными накануне политиками и активистами.

Фото: gazetaby.com
Фото: gazetaby.com

Участник акции, назвавший себя бывшим прокурором.

Фото: gazetaby.com

Увидев дрон над импровизированным митингом кто-то заметил: «Смотрите, «Большой Брат» следит за нами».

Фото: gazetaby.com
Фото: gazetaby.com

Один из участников марша.

Фото: gazetaby.com
Фото: gazetaby.com
Фото: gazetaby.com
Фото: gazetaby.com

Зампредседателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша предложила собравшимся пройти в зал для разговора.

Фото: gazetaby.com
Фото: gazetaby.com

Кот-дармоед.

Фото: gazetaby.com

Мнение

Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова
Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой