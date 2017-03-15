Фоторепортаж из протестного Гродно 3 15.03.2017, 21:53

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Фото: gazetaby.com

15 марта около тысячи гродненцев вышли на акцию протеста против Декрета №3.

К 18.00 в парке Жилибера собралось несколько десятков человек.

Собравшимся раздали ленточки с национальным орнаментом, сообщает «Салiдарнасць».

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Участники марша приготовили растяжку с арестованными накануне политиками и активистами.

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Участник акции, назвавший себя бывшим прокурором.

Фото: gazetaby.com

Увидев дрон над импровизированным митингом кто-то заметил: «Смотрите, «Большой Брат» следит за нами».

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Один из участников марша.

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Зампредседателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша предложила собравшимся пройти в зал для разговора.

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Кот-дармоед.