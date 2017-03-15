Фоторепортаж из протестного Гродно

Фоторепортаж из протестного Гродно3
- 15.03.2017, 21:53
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15 марта около тысячи гродненцев вышли на акцию протеста против Декрета №3.
К 18.00 в парке Жилибера собралось несколько десятков человек.
Собравшимся раздали ленточки с национальным орнаментом, сообщает «Салiдарнасць».
Участники марша приготовили растяжку с арестованными накануне политиками и активистами.
Участник акции, назвавший себя бывшим прокурором.
Увидев дрон над импровизированным митингом кто-то заметил: «Смотрите, «Большой Брат» следит за нами».
Один из участников марша.
Зампредседателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша предложила собравшимся пройти в зал для разговора.
Кот-дармоед.