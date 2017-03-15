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Кандидат Трампа возглавил Национальную разведку США

  • 15.03.2017, 21:49
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Сенат США большинством голосов утвердил главой Национальной разведки США Дэна Коутса.

Сенат США большинством голосов утвердил главой Национальной разведки США бывшего члена верхней палаты Конгресса, члена Республиканской партии Дэна Коутса.

Кандидатура Коутса была предложена президентом США Дональдом Трампом. Для его избрания был необходим 51 голос, однако в итоге он набрал более 70 голосов, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Коутс в течение 16 лет был сенатором от штата Индиана. В 2001-2005 годах он был послом США в Германии.


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